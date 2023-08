2022 war Michael Burry einer der besten Investoren des Jahres, denn als die Märkte absackten, machte er dicke Renditen. Mit diesen drei Aktien im Portfolio will es der Big Short Investor in diesem Jahr wiederholen.

Überraschenderweise ist einer der besten Investoren im vergangenen Jahr Michael Burry gewesen, auch wenn er 2022 seine Aktienholdings teilweise auf nur eine einzige Holding reduziert hatte. Doch tatsächlich hat der sogenannte “Burry-Tacker”, der das Portfolio von Michael Burry abbildet, im letzten Jahr mehr als 60 Prozent Rendite eingefahren.

Mit diesen Aktien will Micheal Burry es 2023 wiederholen

In diesem Jahr will der Investor den Erfolg wiederholen und versucht dies aktuell mit einem sehr konzentrierten Aktienportfolio. Grund genug also sich besonders diese drei spannenden Aktien aus Burrys Portfolio einmal genauer anzuschauen:

Zoom (YTD-Performance: -6 Prozent)

Der erste Wert in aus Burrys Portfolio ist dabei der Online-Videokonferenz-Anbieter Zoom. Die Aktie, welche nach Corona einen unsagbaren Hype erlebt hat, ist vor allem 2022 stark unter die Räder gekommen und nun günstig geworden.

So wird das Wachstums- und Technologieunternehmen gerade einmal mit einem KGV von 15 bewertet. Ein Schnäppchen also bei dem Burry auf eine Erholung setzt.

Alibaba (YTD-Performance: +10 Prozent)

Die nächste Aktie ist auch zugleich Burrys drittgrößter Wert im Portfolio, nämlich Alibaba. Zwar ist die Aktie durch die chinesische Regulierung sowie die Wirtschaftsschwäche im Reich der Mitte stark unter Druck geraten, doch der Hedgefonds-Manager könnte auf etwas anderes spekulieren.

Schon seit Längerem hat Alibaba nämlich seine eigene Aufspaltung in Aussicht gestellt . Diese könnte noch für einiges Kurspotenzial sorgen, vor allem dann wenn durch die Abspaltung der sehr attraktiven Cloud-Sparte enorme Werte gehoben werden können.

New York Community Bancorp (YTD-Performance: +5 Prozent)

Die aktuell größte Position ist aber die wahrscheinlich auch spannendste in dem Portfolio des Big Short Investors, nämlich die New York Community Bancorp. Diese hat bisher zwar nur 5 Prozent seit Jahresanfang zugelegt, da Burry allerdings im Bankencrash im März investiert hat, beläuft sich seine Rendite bisher auf etwa 55 Prozent.

Aber auch wenn Anleger nicht mehr so billig bei der Aktie reinkommen, so ist sie doch weiterhin attraktiv. Denn der Titel tradet aktuell nicht nur unter Buchwert, sondern hat laut dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten auch noch 17 Prozent Kurspotenzial.

