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Zoom

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WKN A2PGJ2
ISIN US98980L1017
Börse -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 5,29 5,09 4,87 4,67 4,53
    Nettogewinn (Mrd) 1,91 1,84 1,90 1,01 0,64
    Gewinn/Aktie 4,00 4,13 6,32 3,28 2,12
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 15,25 15,81 14,57 26,51 30,48
    KUV 5,52 5,71 5,04 4,88 3,72

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Zoom Video Communications, Inc. betreibt eine videogestützte Unified Communications-Plattform, die Menschen durch eine sichere Video-, Telefon-, Chat- und Inhaltsfreigabe miteinander verbindet. Wie das Unternehmen hervorhebt, liefert die firmeneigene Cloud-native Plattform zuverlässige, qualitativ hochwertige Video- und Sprachanwendungen, die einfach zu nutzen, zu verwalten und zu implementieren sind, eine attraktive Kapitalrendite bieten, skalierbar sind und sich problemlos in physische Räume und Anwendungen integrieren lassen.

    Offizielle Webseite: https://zoom.us/

    Aktionärsverteilung