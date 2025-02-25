Zoom
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WKN A2PGJ2
ISIN US98980L1017
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Zoom
dpa-AFX News zu Zoom
Kennzahlen (in USD)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|5,29
|5,09
|4,87
|4,67
|4,53
|Nettogewinn (Mrd)
|1,91
|1,84
|1,90
|1,01
|0,64
|Gewinn/Aktie
|4,00
|4,13
|6,32
|3,28
|2,12
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|15,25
|15,81
|14,57
|26,51
|30,48
|KUV
|5,52
|5,71
|5,04
|4,88
|3,72
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Zoom Video Communications, Inc. betreibt eine videogestützte Unified Communications-Plattform, die Menschen durch eine sichere Video-, Telefon-, Chat- und Inhaltsfreigabe miteinander verbindet. Wie das Unternehmen hervorhebt, liefert die firmeneigene Cloud-native Plattform zuverlässige, qualitativ hochwertige Video- und Sprachanwendungen, die einfach zu nutzen, zu verwalten und zu implementieren sind, eine attraktive Kapitalrendite bieten, skalierbar sind und sich problemlos in physische Räume und Anwendungen integrieren lassen.
Offizielle Webseite: https://zoom.us/