Diese beliebte und bekannte Dividendenaktie mit einer Rendite von sieben Prozent wurde kürzlich von Goldman Sachs zum Kauf empfohlen. Zudem winkt eine günstige Bewertung mit KGV 10. Darum kann sich jetzt ein Blick für Anleger lohnen.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat die Investmentbank Goldman Sachs die Papiere des Bergbaukonzerns Rio Tinto zum Kauf empfohlen. Darum lohnt sich jetzt der Einstieg bei dem Titel laut den Experten:

Bei dieser Aktie rät Goldman Sachs jetzt zum Kauf

So schrieb Analyst Matt Greene in Reaktion auf die kürzlich vermeldeten Quartalszahlen des Konzerns, dass der höhere Free Cashflow und die Dividende positiv überrascht hätten. Darüber hinaus rechnet der Experte mit einer Erholung des zuletzt gesunkenen Gewinns bei dem Minenwert mit Blick auf die Wirtschaft in China. Denn das Reich der Mitte ist der größte Nachfrager nach Eisenerz, dem wichtigsten Erzeugnis von Rio Tinto.

Dementsprechend könnten sich laut Greene aktuell Chancen bei dem britisch-australischen Konzern ergeben, der eine günstige Bewertung von KGV 10 und einer Dividendenrendite von sieben Prozent ausweist.

Goldman Sachs Kursziel von 7.400 britischen Pence impliziert aktuell eine Upside von 46 Prozent für den Wert.

Bei dieser Aktie mit KGV 10 und 7% Dividendenrendite zuschlagen?

Doch nicht nur die Investmentbank ist bullisch für Rio Tinto. Der Konsens der Analysten sieht bei dem Titel ein Kurspotenzial von 26 Prozent, mehrheitlich wegen der günstigen Bewertung und den Comeback-Chancen der chinesischen Wirtschaft.

Warum es übrigens jetzt nach einem Comeback von chinesischen Aktien aussieht und welche Titel dadurch jetzt Potenzial bieten könnten, erfahren Sie in diesem spannenden Artikel: Wall Street wird komplett bullisch: Diese Aktien stehen vor einem massiven Turnaround

Auch spannend:

250 Euro Dividende jeden Monat – Mit diesen Aktien & ETFs gelingt es