Wer sich noch in der kommenden Woche spannende Dividendenaktien sichern will, der kann einen Blick auf diese Werte mit bis zu 7,3 Prozent Ausschüttungsrendite werfen, die noch in der kommenden Woche ihren Ex-Dividendentag haben.

Wer auf der Suche nach Hochdividendenwerten ist, könnte in der kommenden Woche Glück haben, denn insgesamt sieben spannende Aktien haben bald ihren Ex-Dividendentag. Investoren, die die Werte zu diesem Zeitpunkt halten, haben dann einen Anspruch auf die vom Unternehmen angekündigte Zahlung.

Diese sieben Aktien mit 7,3 Prozent Dividendenrendite gehen bald Ex-Dividende

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Antero Midstream – Ex-Dividende: 23.01.2024 – Dividendenrendite: 7,3 Prozent

Reunert – Ex-Dividende: 24.01.2024 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Kaiser – Ex-Dividende: 24.01.2024 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent

RBC – Ex-Dividende: 24.01.2024 – Dividendenrendite: 4,1 Prozent

Pennon – Ex-Dividende: 25.01.2024 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

City Of London Trust – Ex-Dividende: 25.01.2024 – Dividendenrendite: 5,0 Prozent



Pfizer – Ex-Dividende: 25.01.2024 – Dividendenrendite: 5,8 Prozent

Diese Dividendenwerte können jetzt interessant sein

Ein besonders spannender Hochdividendenwert aus dieser Liste ist Antero Midstream. Hierbei handelt es sich um ein konservatives Wasserversorgungsunternehmen, das primär im Bereich der Infrastruktur und Wiederaufbereitung von Wasser aktiv ist. In eine ähnliche Kategorie fällt die Aktie von Pennon.

Nach einem zuletzt stärkeren Abverkauf könnte außerdem die Aktie von Acerinox für Investoren interessant sein. Der weltweit aktive Produzent von rostfreiem Stahl ist nach der Aufwärtsbewegung zum Jahresende wieder deutlich heruntergekommen.

Heruntergekommen ist auch das Stichwort bei der Aktie von Pfizer. Der Pharma-Konzern musste nach dem Corona-Hoch deutlich Federn lassen, primär, weil die Zukunft aufgrund zu vieler auslaufender Patente ungewiss ist. Mit der Übernahme von Seagen für 43 Milliarden US-Dollar hat der Konzern seine Pipeline allerdings wieder deutlich angefüllt.

