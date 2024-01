Während es an der Börse rappelt, gibt es neue hohe Kursziele für die Aktien von BASF und der Allianz. Sollten Anleger jetzt kaufen?

In den letzten Tagen gab es sehr viele neue Kursziele der Analysten der Deutschen Bank, von Citi, der Societe Generale und Barclays. Doch was raten die Experten jetzt Anlegern der BASF-Aktie und der Allianz-Aktie?

Neue hohe Kursziele für die BASF-Aktie

Etwa Alex Stewart von der britischen Barclays setzt das Kursziel für die BASF-Aktie auf 57 Euro. Vom jetzigen Kurs aus bedeutet dies ein Kurspotenzial von 31,5 Prozent. Allerdings senkte die Barclays dabei das Kursziel von 61 Euro auf 57 Euro. Insgesamt sei man positiv gestimmt für den Chemie-Sektor, da verschiedene Indikatoren gute Signale senden würden. Allerdings könnte es aufgrund von niedrigen Lagerbeständen Angebots- und Nachfrageschocks geben, so Alex Stewart.

Allerdings rät auch die Deutsche Bank zum Kauf der BASF-Aktie. Analystin Virginie Boucher-Ferte von Deutsche Bank Research beließ das Kursziel auf 54 Euro, weil BASF mit den Restrukturierungsmaßnahmen wieder wettbewerbsfähiger würde. Allerdings sei das Umfeld in der Chemie-Branche weiter schwierig, so die Analystin.

Derweil rät BÖRSE ONLINE zum Kauf von BASF mit einem Kursziel von 58 Euro und einem Stopp bei 35 Euro. Allerdings ist die BASF-Aktie jetzt wieder kräftig durch die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie nach unten gerauscht (siehe Chart unten). Charttechnisch sieht das aktuell ganz übel aus, weswegen Anleger kurzfristig besser erstmal die Finger von der Aktie lassen. Bildet sich ein Boden, so können Anleger einsteigen.

Allianz-Aktie mit hohen Kurszielen der Societe Generale und der Citi Bank

Bei der Allianz-Aktie sieht es Chart derweil weiter gut aus. Dass Papier hält sich komfortabel über der 50-Tage-Linie und ist aktuell in einem Seitwärtstrend auf hohem Niveau. Grund genug für die Societe Generale just am Dienstag das Kursziel für die Allianz-Aktie auf 275 Euro anzuheben. Bemerkenswert dabei: Die französische Bank hob das Kursziel von 235 Euro aus an und sprach nun eine Kauf-Empfehlung nach einer vorherigen Halte-Empfehlung aus. Für die Societe Generale ist vor allem die sehr starke Versicherungs-Branche ausschlaggebend dafür. 2024 sollte ein starkes Jahr für Versicherungen werden, so die Franzosen.

Doch auch de Citi Bank stuft die Allianz-Aktie auf Kaufen hoch und setzt das Kursziel auf 272,80 Euro. Damit bietet die Allianz laut den Analysten also weiterhin gute Kurschancen. Und auch BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 280 Euro und einem Stopp bei 157 Euro. Dies bedeutet aktuell ein Kurspotenzial von starken 15 Prozent.

