Beim MSCI World ETF gibt es jetzt zwei Neuigkeiten, die jeden Anleger betreffen. Warum der ETF bald von einem anderen Unternehmen maßgeblich gelenkt wird und ob die 33 Prozent-Rallye beim Welt-Aktien-Index jetzt weitergeht.

Mitte November schrieben wir, dass der MSCI World ETF vor einer 33 Prozent-Rallye steht. Damals sah es noch nicht so rosig aus, weil viele Aktien gefallen waren und eher einen Abwärtstrend bildeten. Doch seitdem hat der ishares MSCI World Index (der größte ETF auf den Welt-Aktien-Index) ganze 10 Prozent zugelegt. Und zwei Neuerungen könnten nun dafür sorgen, dass die 33-Prozent-Rallye, welche wir in diesem Artikel angekündigt hatten MSCI World ETF vor wichtiger Entscheidung: Wenn das passiert, kommt die 33 Prozent Rallye beim ETF nun in die Endphase geht. Wir verraten, was nun neu ist und worauf Anleger sich einstellen sollten.

2 wichtige Neuerungen beim MSCI World ETF

Die erste Neuigkeit hatten viele bestimmt schon mitbekommen: Microsoft hat Ende vergangener Woche Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Aktuell liefern sich die beiden Aktien ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins, weswegen es noch etwas hin und her gehen könnte. Doch die Microsoft-Aktie sieht aktuell im Chart viel besser und richtig stark aus, sodass sie das Rennen vorerst für sich entscheiden dürfte. Die Apple-Aktie rangelt nämlich aktuell noch mit ihrer 200-Tage-Linie und hat schon länger kein höheres Hoch mehr gebildet. Doch warum sollte das für den MSCI World ETF interessant sein?

Nun, noch Ende Dezember machte die Apple-Aktie ganze 5,00 Prozent des gesamten MSCI World ETFs aus und die Microsoft-Aktie 4,41 Prozent. Weil Microsoft Apple jetzt aber überholt hat, bestimmt Microsoft nun maßgeblich, wohin es mit dem ETF geht. Denn die Bewegung der Microsoft-Aktie wird nun den MSCI World ETF stärker bestimmen als vorher. Natürlich hat auch die Apple-Aktie weiter ein ordentliches Gewicht. Weil Microsoft aktuell stark unterwegs ist, dürfte auch die 33-Prozent-Rallye beim MSCI World weitergehen. Doch wie weit eigentlich noch?

So weit geht jetzt die MSCI World-Rallye

www.tradingview.com MSCI World

Wie im Chart oben von Tradingview ersichtlich ist, konnte der MSCI World ETF den blauen Abwärtstrendkanal schon lange hinter sich lassen. Als der ETF den Abwärtstrend verlasen hatte, hatten wir die 33-Prozent-Rallye bis zum 1,618er Fibonacci-Level ausgerufen. Bislang sind davon 10 Prozentpunkte absolviert. Schön ist, dass der ETF auch die rote Aufwärtstrendlinie zurückgewinnen konnte, die der Index während der Korrektur verloren hatte. Damit befindet sich der ETF wieder voll im Aufwärtstrend. Als nächstes wird es wichtig, das Allzeithoch in Dollar zu überwinden. In Punkten (in diesem Chart nicht zu sehen) liegt das Rekordhoch aus dem Dezember 2021 bei 3.248 Punkten. Momentan steht der Index bei 3.168 Punkten und somit nur noch 2,5 Prozent unter dem Rekordhoch. Ist dies einmal überwunden, so dürfte es ziemlich zügig bis zum 1,618er Fibonacci-Level gehen, welches noch 21 Prozent entfernt ist. Und ja, aufgrund des Prozentrechnens ergeben 10 Prozent (bereits absolviert) und 21 Prozent (noch zu absolvieren) nur rund 31 Prozent und nicht 33. Am Ende werden es aber 33 Prozent sein. Wie lange es bis dahin noch dauert, bleibt abzuwarten. Im Laufe des Jahres sollte dieses Ziel aber durchaus avisiert werden. Dies hängt aber maßgeblich von den Quartalszahlen ab, die bald präsentiert werden und davon, wie Microsoft performt und wie die Zinsen sich in den USA verhalten werden.

