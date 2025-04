Jetzt geht es so richtig los: Im April zahlen viele Unternehmen hohe Dividenden. Welche deutschen und Schweizer Aktien jetzt zusätzlich hohe Dividendenrenditen bieten.

Hohe Dividenden im April bei diesen Aktien

Aktie Dividendenrendite Ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr Adecco 9,16% 22.04. 1 Aurubis 1,69% 04.04. 1 Bayer 0,49% 28.04. 1 Beiersdorf 0,83% 22.04. 1 Continental 3,30% 28.04. 1 Deutsche Telekom 2,26% 10.04. 1 Engie 7,92% 25.04. 1 Flughafen Zürich 2,51% 16.04. 1 Julius Bär 4,19% 14.04. 1 Lindt & Sprüngli 1,21% 22.04. 1 Main Street Capital 7,31% 08.04. 12 Mobilezone Holding 6,96% 09.04. 1 Nestlé 3,32% 22.04. 1 Österreichische Post 5,59% 16.04. 1 Realty Income 5,57% 01.04. 12 Scandinavian Tobacco 8,30% 10.04. 1 Swiss Re 4,10% 15.04. 1 Umicore 7,88% 28.04. 2 Volvo 5,97% 03.04. 1

In der Tabelle oben sehen Sie, dass etwa die Adecco-Aktie im April eine hohe Dividendenrendite von 9,16 Prozent bezahlen will. Die Aktie des Schweizer Personaldienstleisters hatte dabei jüngst erst die 200-Tage-Linie zurückerobern können. Ein hoher Dividendenabschlag Ende April könnte hier nochmal interessant werden, doch insgesamt können Anleger auf die Schweizer-Aktie setzen und tranchenweise einsteigen.

Ebenfalls spannend ist die französische Engie. Die Aktie des Energieversorgers befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend und bietet Anlegern im April eine hohe Dividendenrendite von 7,92 Prozent.

Doch wie sieht es mit den vielen deutschen Aktien und ihren Dividenden im April aus?

Übrigens, sehen Sie passend dazu auch: Zeitenwende an der Börse droht /Auf diese DIVIDENDEN-Aktien setzt Fondsmanager /Thomas Schüßler

Hohe Dividenden bei deutschen Aktien

In der Tabelle oben sehen Anleger, dass es im April sehr viele deutsche und Schweizer-Aktien mit Dividenden gibt. Zwar sind die Dividenden bei der Bayer-Aktie mit 0,49 Prozent und bei Beiersdorf mit 0,83 Prozent nicht gerade berauschend, doch etwa die Deutsche Telekom mit 2,26 Prozent oder gar Continental mit 3,30 Prozent sehen da schon attraktiver aus.

Das Dividenden-Duell der beiden Nachbar-Staaten gewinnt allerdings die Schweiz: Denn neben Adecco bieten auch die Nestlé-Aktie mit 3,32 Prozent Dividendenrendite oder die Swiss Re mit 4,10 Prozent Dividende mehr Bares für Rares.

Insgesamt können Anleger sich nun auf schöne Dividenden-Monate freuen. Doch lesen Sie passend dazu auch: Fondsmanager warnt: "Das habe ich bei Aktien noch nie erlebt"

Hinweis zu Dividenden im April 2025

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im April 2025 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im April 2025 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im April. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im April 2025 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.

Übrigens: Spannende Dividenden-Aktien finden Sie auch immer im BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index