Tech-Aktien sind weiterhin beliebt – doch welche davon ist die beste der Welt? Eine KI will sie nun gefunden haben. Und dabei handelt es sich nicht etwa um Börsenstars wie Nvidia oder Apple

Sie zählen zu den wohl beliebtesten Aktien der Welt: Tech-Aktien. Denn: Sie bieten in der Regel meist besonders hohe Wachstumschancen und erfreuen ihre Anleger mit sagenhaften Kursgewinnen. Allerdings sind sie häufig auch deutlich riskanter als manch konservative Value-Aktie. Daher erfreuen sich besonders die Aktien der Tech-Giganten wie Microsoft oder Apple hoher Beliebtheit. Denn sie bieten nicht nur hohe Wachstumschancen, sondern verfügen auch über ein stabiles und wettbewerbsresistentes Geschäftsmodell.

Doch von hervorragenden Tech-Aktien gibt es mittlerweile so viele, dass es sich für Anleger häufig um die Qual der Wahl handelt. Auf welchen Kandidaten sollte man am besten setzen?

KI behauptet: Das ist die beste Tech-Aktie der Welt

Wir haben daher bei jemandem gefragt, der es wissen muss: bei einer künstlichen Intelligenz (KI). Denn die verfügen in der Regel über eine riesige Datenbasis und können bei ihrer Entscheidung daher eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen. Für das Experiment wandten wir uns an eine der bekanntesten KIs: ChatGPT. Dafür verwendeten wir die Premiumversion des Chatbots GPT4.



Die Antworten sind aufgrund der Übersichtlichkeit teils verkürzt dargestellt, dabei handelt es sich vor allem aber um allgemeine Risikohinweise beim Anlegen.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Was ist die beste Tech-Aktie der Welt?

ChatGPT: Die Frage nach der "besten Tech-Aktie der Welt" lässt sich nicht eindeutig beantworten, da dies stark von den jeweiligen Kriterien und der Marktsituation abhängt. Investoren könnten verschiedene Aspekte wie Wachstumspotenzial, Stabilität, Innovation und Marktposition berücksichtigen. Einige der führenden Tech-Aktien, die häufig für ihre Stärke und ihren Einfluss im Technologiebereich anerkannt werden, umfassen:

1. Apple (AAPL): Apple ist bekannt für seine starken Markenprodukte wie das iPhone, iPad und Mac-Computer, sowie für ein robustes Ökosystem von Diensten und Anwendungen.

2. Microsoft (MSFT): Microsoft bietet eine breite Palette von Produkten und Diensten, einschließlich seiner Windows-Software, Office-Produkte, und Cloud-Dienste über Azure.

3. Amazon (AMZN): Amazon ist nicht nur im Einzelhandel dominant, sondern auch ein führender Anbieter im Cloud-Computing mit Amazon Web Services (AWS).

4. Alphabet (GOOGL): Als Muttergesellschaft von Google ist Alphabet führend in Bereichen wie Online-Suche, Werbung, YouTube und verschiedenen anderen Hochtechnologie-Initiativen.

5. NVIDIA (NVDA): NVIDIA ist ein führender Entwickler von Grafikprozessoren, die in verschiedenen Bereichen, von Gaming bis hin zu Künstlicher Intelligenz und Rechenzentren, verwendet werden.

Und wenn du dich hypotethisch für eine davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Hypothetisch gesehen, wenn ich eine Tech-Aktie auswählen müsste, würde ich mich wahrscheinlich für Alphabet (GOOGL) entscheiden. Meine Wahl basiert auf mehreren Schlüsselfaktoren:

1. Marktführerschaft und Vielseitigkeit: Alphabet, durch seine Haupttochter Google, dominiert die Internet-Suche weltweit und hat starke Positionen in anderen Bereichen wie Online-Werbung, YouTube und Android.

2. Innovation und Forschung: Google ist bekannt für seine Innovationskraft und Investitionen in zukunftsträchtige Technologien wie Künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge (Waymo) und Gesundheitstechnologien.

3. Wirtschaftliche Stabilität und Wachstumspotenzial: Alphabet hat eine starke Bilanz und generiert erhebliche Einnahmen und Gewinne, die es dem Unternehmen ermöglichen, in neue Produkte und Technologien zu investieren.

4. Diversifizierung: Alphabet ist nicht nur in der Technologiebranche tätig, sondern hat auch Geschäftsinteressen in Bereichen wie Hardware, Cloud-Computing und Gesundheitsdienstleistungen, was das Unternehmen weniger anfällig für Branchenschwankungen macht.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Alphabet (C).