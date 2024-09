Bevor diese Aktie im Oktober womöglich durch die Decke geht, rät Goldman Sachs Anlegern jetzt zum Einstieg. Hier winkt laut den Analysten massives Kurspotenzial, während der Rest der WallStreet eher skeptisch ist. Bietet sich hier jetzt eine Chance zum Einstieg oder sollten Anleger eher die Finger von den Papieren lassen?

Für Tesla stehen im Oktober gleich zwei Mega-Events an, die die Aktie laut der Ansicht von Goldman Sachs durch die Decke katapultieren können. Dementsprechend heißt es laut den Analysten jetzt einsteigen, bevor es zu spät ist. Das steckt dahinter:

Einsteigen bevor es zu spät ist: Nur noch 5 Tage Zeit

Der Oktober wird ein entscheidender Monat für die Tesla-Aktie, denn der Autobauer blickt zwei wichtigen Terminen entgegen.Als Erstes wird Anfang des Monats (2. Oktober) die Verkündung der Auslieferungszahlen für das dritte Quartal erwartet.

Analysten prognostizieren 461.000 ausgelieferte Fahrzeuge, wenngleich sich die Marktbeobachter uneins darüber sind, ob das Unternehmen die Vorgaben mit Blick auf die Schwäche in Europa und die plötzliche Stärke in China erreichen kann.

Doch noch wichtiger als die Auslieferungszahlen dürfte das angekündigte Robotaxi-Event des Unternehmens am 10. Oktober werden. Hier werden besonders von Anlegern bahnbrechende Nachrichten rund um das Thema autonomes Fahren erwartet.

Goldman Sachs rät jetzt zum Kauf

Doch trotz der hohen Erwartungen an beide Events rieten Goldman Sachs-Experte John Marshall und Analyst Mark Delaney jetzt zum Kauf der Papiere. So soll Tesla durch den plötzlichen Nachfrageschub in China die Erwartungen des Marktes bei den ausgelieferten Fahrzeugen übertreffen. Bei den Robo-Taxis sehen die Experten zudem die Chance, dass Tesla durch seine Größe und Skaleneffekte der Konkurrenz weit überlegen sein dürfte.

Damit ist Goldman Sachs deutlich optimistischer als der Rest der WallStreet, denn im Konsens raten die Marktbeobachter lediglich zum Halten mit einer Downside von -18 Prozent. Doch sollten Anleger jetzt die Chance zum Einstieg nutzen?

Sollten Anleger jetzt ihre Chance nutzen?

Prinzipiell kommt das auf die Risikotoleranz von Anlegern an. In diesem Fall sollte sie schon sehr hoch sein, da ein kurzfristiger Kauf der Aktien lediglich eine Wette auf die gemeldeten Ergebnisse, also zu einem gewissen Teil ein Glücksspiel ist.



Dementsprechend sollten hier nur chancenorientierte Anleger mit entsprechender Verlusttragfähigkeit zuschlagen. Für den Rest heißt es: Finger weg, besonders wegen des Hypes um die Tesla-Aktie im Vorfeld der beiden Events.

Lesen Sie auch:

Konkurrenz für Scalable Capital und Trade Republic? Neuer Neobroker rollt auf Deutschland zu

Oder:

Studie beweist: 96% aller Aktien vernichten Geld - Das macht die 4% der Gewinner-Aktien aus