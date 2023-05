Alibaba ist von seinen Hochs vor allem durch das Intervenieren der chinesischen Regierung massiv abgestraft worden. Doch kann es jetzt wieder deutlich nach oben gehen? Gibt es jetzt 70 Prozent und mehr Kurspotenzial innerhalb weniger Monate?

Der chinesische E-Commerce Riese Alibaba ist schon länger zum Sorgenkind der Anleger geworden. Nach phänomenalen Wachstumsraten in den Anfangsjahren hat das “Amazon Chinas” genauso wie die Techfirma aus den USA mit erschwerten makroökonomischen Bedingungen und schlechten Margen zu kämpfen.

Negativ kommt bei Alibaba allerdings auch noch der Einfluss der chinesischen Regierung hinzu, der damit begann, dass dem Unternehmen das IPO einer seiner Tochterfirma an der Börse verweigert wurde. Aber geht es vielleicht jetzt ganz schnell wieder nach oben?

Alibaba mit entscheidendem Schritt für Aktionäre

So hat das Unternehmen nämlich bereits seit Längerem bekannt gegeben, sich in sechs kleinere Teile aufzuspalten. Diese Politik der Zerschlagung dürfte bei Anlegern sehr gut ankommen, fällt so doch der Bewertungsabschlag der übergeordneten Holding weg, was zur Schaffung neuer, höherer Werte durch die einzelnen Töchter führt.

Gleichzeitig dürfte dieser Schritt auch zur Folge haben, dass der Konzern nicht mehr wirklich auf das Radar der chinesischen Behörden gerät. Die kleineren Einheiten dürften hingegen viel besser mit dem aktuellen System kooperieren können.

70 Prozent Kurspotenzial und noch viel mehr?

Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass einige spannende Sparten wie zum Beispiel das wachsende Cloud-Segment nun völlig losgelöst gehandelt werden können, rechnen Analysten für die Aktie mit einem Kurspotenzial von 70 Prozent.

In dem Papier hat sich dies allerdings noch nicht niedergeschlagen. Aber sollten Anleger jetzt hier investieren, um sich nicht nur die spannenden Sparten des Konzerns wie zum Beispiel den Bereich Cloud zu sichern, sondern auch das enorme prognostizierte Kurspotenzial mitzunehmen?

Alibaba-Aktie jetzt kaufen?

Tatsächlich könnte ein Einstieg jetzt attraktiv sein, denn auch wenn der Markt jetzt noch nicht reagiert, könnten die IPOs bei Erfolg den inneren Wert des Unternehmens definitiv steigern. Auch die vergangenen Zahlen des Konzerns überzeugten, sodass ein Aufwärtstrend einsetzen dürfte.

Aktuell empfiehlt Börse Online den Titel deswegen zum Beobachten mit einem Kursziel bei 110 Euro.

