Am Dienstag nach Börsenschluss hat der E-Commercekonzern Amazon seine Zahlen für das erste Quartal 2024 präsentiert. Kann das Unternehmen aus den Magnificent Seven die Anleger überzeugen? Oder droht hier nach Meta die zweite Enttäuschung.

Aufgrund der steigenden Unsicherheit an den Märkten schaut die Börse in dieser Berichtssaison besonders stark auf die Quartalszahlen der Unternehmen aus den Magnificent Seven. Denn sollten die Markttreiber enttäuschen, so wäre dies ein klares Signal für eine Korrektur nach der Rallye der vergangenen Monate.

Dementsprechend gespannt warteten Anleger am Dienstag nach Börsenschluss auf die Zahlen des E-Commerceriesen Amazon.

Alle Augen auf die Amazon-Aktie

Doch zum Glück für die Bullen konnte das Unternehmen mit seinen Ergebnissen für den Jahresstart 2024 überzeugen. Konkret wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 US-Dollar gemeldet (0,83 US-Dollar waren erwartet worden). Der Umsatz lag mit 143 Milliarden US-Dollar ebenfalls über den Schätzungen (750 Millionen US-Dollar mehr als erwartet).

Insbesondere die wichtige Cloud-Sparte konnte überzeugen, denn statt einem Wachstum um 14,7 Prozent meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In Tech-Aktien wie Amazon investieren?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index

So reagiert die Amazon-Aktie

Trotz der sehr überzeugenden Zahlen für das erste Quartal zeigte sich die Aktie von Amazon am Dienstag im nachbörslichen Handel sehr volatil und nicht zwangsläufig den guten Ergebnissen angemessen. Vor dem Analystencall war das Handelsplus von in der Spitze 6,5 Prozent auf 2,2 Prozent zusammengeschrumpft.

Ursache war der magere Ausblick des Unternehmens, der die Erwartungen der Börse enttäuschte. So erwartet der Konzern für das zweite Quartal einen Umsatz von 144 bis 149 Milliarden US-Dollar, während 150 Milliarden US-Dollar erwartet worden waren. Dies verstimmte die Anleger deutlich.

Wie geht es weiter mit den Märkten und der Amazon-Aktie?

Dementsprechend ist mit Aussicht auf die wichtigen Fed Signale und weitere Zahlen wie beispielsweise von Apple am Donnerstag noch keine eindeutige Richtung für Amazon oder die Märkte absehbar. Das Chartbild der Aktie spricht aber deutlich für eine Konsolidierung.

Lesen Sie auch:

Alphabet-Aktie springt massiv nach oben: Das treibt die Google-Mutter an

Oder:

Morgan Stanley: Diese 12 Aktien bieten in den kommenden Wochen kurzfristiges Kurspotenzial

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.