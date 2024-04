Die Alphabet-Aktie ist am Donnerstag nach Börsenschluss um satte 15 Prozent nach oben geschossen, nachdem das Unternehmen exzellente Nachrichten verkündet hat. Das wurde konkret gemeldet und so geht es mit der Aktie der Google-Mutter wahrscheinlich weiter.

Im nachbörslichen Handel am Donnerstag hat die Aktie von Alphabet bei über 180 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Grund dafür sind die Quartalszahlen des Unternehmens, die die Papiere überraschend um 15 Prozent anziehen lassen haben. Das wurde konkret gemeldet:

Alphabet-Aktie springt massiv nach oben

So schrieb das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,89 US-Dollar (ca. 0,38 US-Dollar mehr als erwartet) und erwirtschaftete einen Umsatz von 80,5 Milliarden US-Dollar (ca. 1,8 Milliarden US-Dollar mehr als erwartet). Letzteres entspricht einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 15 Prozent. Nach den schlechten Zahlen des Werbekonkurrenten Meta am Mittwoch hatten die Börsianer nicht mit so starken Ergebnissen von Alphabet für das erste Quartal gerechnet.

Besonders stark zeigte sich das Sorgenkind YouTube mit Werbeumsätzen von 8,09 Milliarden US-Dollar, was rund 21 Prozent mehr waren als im Vorjahr. Zudem konnte konzernweit die operative Marge von 25 Prozent im Q1 2023 auf 32 Prozent im Q1 2024 ausgeweitet werden.

Das treibt die Google-Mutter an

Ein zusätzlich wichtiger Treiber für den Aktienkurs war eine Ankündigung des Managements zum Shareholder-Value. So will Alphabet das erste Mal in seiner Geschichte eine Dividende zahlen. Die Höhe der Ausschüttung liegt bei 0,20 US-Dollar, mit Ex-Dividendentag am 10. Juni.

Außerdem kündigte das Management ein massives Aktienrückkaufprogramm im Wert von 70 Milliarden US-Dollar an, was den Kurs zusätzlich nach oben trieb.

In spannende Tech-Aktien wie Alphabet investieren?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tech Giganten Index

Wie geht es mit der Alphabet-Aktie weiter?

Angesichts dieser exzellenten Nachrichten ist das neue Rekordhoch bei der Aktie kaum verwunderlich. Sollten sich die Gewinne über die Nacht halten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Euphorie bei Alphabet und den Aktionären noch länger anhalten dürfte.

Zwar sind mit dem Anstieg sämtliche Kursziele von BÖRSE ONLINE und den Analysten der Wall Street erreicht, doch mit Blick auf diese unerwartet starken Zahlen, ist womöglich mit einer Anpassung nach oben zu rechnen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C).