Die Berichtssaison steht vor der Tür und diese zwölf Aktien haben laut den Experten von Morgan Stanley das Potenzial Anleger zu überraschen, was dementsprechend kurzfristiges Kurspotenzial bedeutet.

Die Berichtsaison ist in der vergangenen Woche mit den ersten Ergebnissen amerikanischer Unternehmen wie Netflix und Co. an den Start gegangen. Bevor es allerdings in die wirklich heiße Phase geht, hat Morgan Stanley eine Studie publiziert, auf die sich für Anleger ein genauerer Blick lohnen kann.

Diese 12 Aktien bieten in den kommenden Wochen kurzfristiges Kurspotenzial

Denn die Analysten des Geldhauses haben insgesamt zwölf Werte identifiziert, die in den kommenden Wochen kurzfristiges Kurspotenzial bieten. Hintergrund: Diese Titel könnten den Markt mit ihren Zahlen und Ausblicken für das restliche Jahr überraschen.

AbbVie Inc

Amazon.com

Corning

Cullen/Frost Bankers

Devon Energy Corp

Lazard

LifeStance Health Group Inc

Nvidia Corp

PACCAR Inc

S&P Global Inc

SBA Communications Corp

Seagate Technology Holdings Plc

Wo bietet sich jetzt besonders viel Kurspotenzial?

Bei einem Blick auf diese Auflistung stechen in erster Linie die beiden BigTech-Werte Amazon und Nvidia ins Auge. Besonders der Chiphersteller dürfte im Fokus der WallStreet sehen, nachdem es mehrmals in Folge exzellente Quartalszahlen gegeben hatte, die den Wert an der Börse in zuvor ungeahnte Höhen katapultiert haben.

Mit Blick auf Amazon dagegen steht der Konsum im historisch schwachen ersten Quartal im Fokus. Hier dürfte insbesondere der Ausblick des Unternehmens dafür sorgen, ob es mit der Aktie nach oben oder unten geht. Besonders im Kontext der starken und konsumfreudigen amerikanischen Wirtschaft, sind die Aussichten allerdings positiv für eine Überraschung.

Eine unbeachtete Chance könnte sich zudem bei S&P Global bieten, denn die Ratingagentur dürfte laut Meinung einiger Experten im Rahmen der Zahlen ihren Ausblick für das Gesamtjahr anheben. Grund ist eine verstärkte Nachfrage nach den Ratings des Unternehmens.

