Sowohl die Deutsche Bank als auch Morgan Stanley haben ihre Kursziele für die Allianz-Aktie deutlich angehoben. Wie viel Rendite jetzt für Anleger drin ist und worauf es zu achten gilt.

Die Deutsche Bank erhöhte ihr Kursziel für den Münchner Verischerungskonzern am Dienstag von 235 Euro auf 250 Euro und rät weiterhin zum Kauf. Beim momentanen Kurs von 214 Euro bedeutet dies ein Kurspotenzial von rund 7 Prozent. Analyst Hadley Cohen sieht nun also noch weiteres Potenzial bei der Allianz. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch die US-Bank Morgan Stanley:

Deutsche Bank und Morgan Stanley erhöhen Kursziel für die Allianz-Aktie

Denn Analyst Ashik Musaddi sieht in einer Branchenstudie vom Montag weiteres Potenzial bei der Allianz. Das Kursziel hebt er von 205 Euro auf 248 Euro an und seine Einstufung setzt er von "Equal Weight" auf "Overweight". Der Morgan Stanley Analyst sieht vor allem eine gute Umsatzentwicklung und eine gewisse Preissetzungsmacht in der Versicherungsbranche als positiv an. Bei der Allianz-Aktie sieht er noch Spielraum nach oben, weil sich die Münchner mit der Kapitalsituation und der Regulatorik befassen würden.

Doch wie sieht es sonst bei der Allianz aus?

Einschätzung zur Allianz-Aktie

Momentan weist die Allianz-Aktie ein KGV von 8,9 und eine Dividendenrendite von 5,67 Prozent auf. Der Gewinn je Aktie soll in 2023 kräftig von 17,24 auf 24,10 Euro anwachsen. Bei Bloomberg raten 18 Analysten zum Kauf, sieben zum Halten und niemand zum Verkaufen.

Nach einer starken Rally in den vergangenen Wochen kann die Allianz dabei wieder Kurs auf ihr neues lokales Hoch nehmen. Die Bestmarke der vergangenen Jahre liegt bei 232 Euro, das Allzeithoch datiert aber aus dem Jahr 2000 bei rund 353 Euro. Anleger nehmen kurz vor dem lokalen Hoch bei 230 Euro ein paar Gewinne mit und schauen, wie sich die Allianz-Aktie bei dieser Marke verhält.

Übrigens: Die Allianz-Aktie befindet auch im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz