Die US-Bank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Allianz-Aktie überraschend gesenkt. Dabei ist laut Experten ein neues Aktienrückkaufprogramm bei der Allianz in Aussicht. Wie geht es nun für die Aktie weiter?

Am Dienstag startet die Allianz-Aktie trotz des Dämpfers positiv in den Tag. Das Papier notiert rund ein Prozent im Plus, nachdem die Allianz in den vergangenen vier Börsentagen sogar um fast sechs Prozent zulegen konnte. Geholfen hatte auch die Meldung eines Analysten der Deutschen Bank, er erwarte ein neues Aktienrückkaufprogramm der Allianz. Doch nun gab es das neue Kursziel von Goldman Sachs.

Goldman Sachs senkt Kursziel für die Allianz-Aktie

Denn Goldman Sachs setzte das Kursziel für die Allianz-Aktie am Montagabend von ehemals 265 Euro auf 230 Euro herab. Die Amerikaner raten weiterhin zum Kauf der Aktie des deutschen Versicherungskonzern, doch sehen sie aktuell nicht mehr so viel Kurspotenzial. Zwar sind es bis zum neuen Kursziel noch 34 Prozent, doch die Lage hat sich etwas eingetrübt.

Aus welchen Gründen genau Goldman Sachs das Kursziel für die Allianz senkt, hat die US-Bank indes noch nicht kommuniziert.

Einschätzung zur Aktie

Anleger sollten sich von der neuen Einschätzung von Goldman aber nicht verunsichern lassen. Denn Analysten passen ihre Kursziele oft an, wenn sie zu hochgegriffen scheinen. Die US-Experten raten immer noch zum Kauf der Allianz-Aktie und mit einem KGV von 9,8 und einer Dividendenrendite von 6,18 Prozent ist der Versicherungskonzern weiter gut bewertet. Für Anleger gilt weiterhin: Kann die Aktie die 175 Euro überwinden, so ist der Weg bis zur sehr großen Widerstandszone bei 217 Euro frei. In der Region von 210 Euro bis 215 Euro nehmen Anleger dann erste Gewinne mit und positionieren sich neu. Dieses Szenario gilt solange, wie die Allianz-Aktie die Marke von 157 Euro nicht unterschreitet.