Am Freitag wurde eine neue Einschätzung zur Allianz-Aktie von einer großen US-Bank bekannt. Und am gleichen Tag wird publik, dass diese Bank größere Anteile für Kunden am deutschen Versicherer hält. Welche Kurszonen werden jetzt für Anleger relevant?

57 Prozent! So viel Kurspotenzial sieht die US-Bank Goldman Sachs bei der Aktie des Münchner Versicherers Allianz. Denn Analyst Alan Devlin schrieb am Freitag, dass die Allianz sich durch ihre Vermögensverwaltung positiv von anderen Versicherern unterscheide. Im Kurs der Aktie sei dies aber noch nicht eingepreist. Deswegen rät Goldman Sachs weiterhin zum Kauf der Allianz Aktie mit einem Kursziel von 265 Euro.





Interessante Verflechtung zwischen Allianz und Goldman Sachs

Ebenfalls am Freitag wurde publik, dass Goldman Sachs 0,48 Prozent der Aktien an der Allianz hält. Doch damit noch nicht genug. Denn hinzu kommen neuerdings weitere Finanzinstrumente in Höhe von 4,88 Prozent, sodass die Meldeschwelle von 5 Prozent erreicht wurde. Zu diesen weiteren Produkten auf die Allianz-Aktie zählen Call- und Put-Optionen, Swaps oder auch Futures.

Allerdings soll Goldman Sachs diese Anteile an der Allianz nicht aus eigenen strategischen Gründen halten, sondern es soll sich um Aufträge von Kunden handeln, wie Medien berichten.

Allianz Aktie weiter unter Druck

Die positive Kaufempfehlung von Goldman Sachs hat die Allianz Aktie momentan weiter nötig. Zwar ist die Aktie mit einem KGV von 9,8 und einer Dividendenrendite von 6,18 Prozent weiterhin attraktiv bewertet. Doch die Aktie befindet sich in einer wichtigen Zone. Im Chart unten sehen Anleger, dass die Aktie meilenweit von ihrer 200-Tage-Linie entfernt ist und sich damit in keiner guten Position befindet. Allerdings hat die Aktie nun zum dritten Mal die Abwärtstrendlinie überwunden und könnte diese in diesen Tagen testen. Das Dreieck hat die Aktie nach oben hin verlassen, was kein schlechtes Zeichen ist. Sollte der Retest gelingen und die Aktie auf der Abwärtstrendlinie Halt finden, so könnte sich der Trend bald wieder gen Norden bewegen.