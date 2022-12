Die HSBC hat die Aktie der Allianz massiv nach oben gestuft. Das aktuelle Kursziel liegt 31 Prozent über dem aktuellen Preis. Ist die Aktie des dividendenstarken Versicherers unterbewertet? Von Johann Werther

Die Allianz gehört zu den wichtigsten Konzernen in ganz Deutschland und auch auf der Welt. Der Versicherungsgigant ist nicht nur ein Hochdividendenwert, sondern auch ein echtes Kursschnäppchen. Doch auf eine Bewertung von KGV 8,9 und eine Dividendenrendite von 5,5 Prozent sind auch bereits die Analysten aufmerksam geworden.

Positive Analystenmeinung zur Allianz

Kursziel 268 Euro, “Buy” hieß es gestern von der Investmentbank HSBC zur Allianz-Aktie. Analyst Thomas Fossard schrieb in einer Studie über die Aktie des Versicherungskonzern, dass man deutlich über dem Plan für das Jahr läge und die Aktie deutlich unterbewertet ist.

Außerdem rechnete er damit, dass ca. 20 Prozent der Marktkapitalisierung in den kommenden drei Jahren an Anleger ausgeschüttet werden. Beste Aussichten also für steigende Dividenden und anständige Kursgewinne.

Hochdividendenaktie mit Potenzial

Doch nicht nur Analyst Fossard denkt so. Im Dezember gab es mehrere positive Analystenmeldungen zum weltweit größten Versicherer. So sprachen sich auch Berenberg und Jeffries für den Kauf der Aktie aus und verhängten Kursziele oberhalb der Marke von 230 Euro.

Sollten die allgemeinen Analystenkonsensschätzungen nur ansatzweise stimmen, dürfte der Gewinn pro Aktie der Allianz im kommenden Jahr ca. 41 Prozent höher liegen, was die Bewertung der Aktie zu einem aktuellen KGV von 8,9 in einem beinahe lächerlichen Licht erscheinen lässt.

Dazu kommt eine massive Dividendenrendite von fast sechs Prozent im nächsten Jahr, die laut den Vorcasts noch einiges an Wachstumspotenzial hat.

Jetzt einsteigen bei der Allianz-Aktie?

Anleger könnten sich ein mögliches Investment in die Allianz also durchaus näher anschauen. Neben einer Chance auf Kursgewinne und Dividenden gibt es hier nämlich auch die Chance sich an einem global diversifizierten Unternehmen zu beteiligen, welches stetige und gut prognostizierbare Cashflows hat.

Dabei ist die Aktie aber definitiv ein langfristiges Investment, kann allerdings auch für kurzfristige Trader interessant sein. Mit Unterstützungen um die 190 und 165 Euro, kann die Aktie durchaus in den Bereich der 230–240 Euro begleitet werden, wenn sich das Makroumfeld etwas aufhellt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz