Die Allianz-Aktie kann am Freitag im vorbörslichen Handel um 2,3 Prozent anziehen. Das steckt hinter dem plötzlichen Kursanstieg und darum sind Anleger so optimistisch in Bezug auf den Versicherungskonzern:

Am Freitag vor dem Start der Börsen hat die Allianz Quartalszahlen vorgelegt und damit Anleger sowie Analysten überrascht. Das sorgt für die Feierlaune bei den Aktionären:

Allianz-Aktie zieht vorbörslich an

Besser als die Erwartungen – so könnte man die Zahlen des DAX-Konzerns Allianz zusammenfassen. Denn der blaue Riese hat in fast allen Bereichen überzeugt. So lag der operative Ertrag im Asset Management bei 3,1 Milliarden Euro, Schätzungen waren von 3,0 Milliarden Euro ausgegangen. Im Bereich Lebens- und Krankenversicherungen erwirtschaftete man 5,19 Milliarden Euro statt zuvor geschätzten 5,1 Milliarden Euro. Einzig im Sektor Schaden- und Unfall schnitt man mit 6,9 Milliarden Euro leicht schlechter ab (Prognose 7,1 Milliarden Euro).

Trotzdem steht unter dem Strich bei dem Versicherungsriesen eine Steigerung des operativen Ergebnisses um 6,5 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro (14,65 Milliarden Euro erwartet). Das Geschäftsvolumen wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Prozent an, das bereinigte Nettoergebnis sogar um satte 30,3 Prozent.

Darum ist Feierlaune bei der Allianz-Aktie angesagt

Damit lag die Allianz in fast allen Kategorien knapp über den Erwartungen des Marktes und verzeichnete einen deutlichen Gewinnsprung. Ein Aktienrückkaufprogramm und mehr Ausschüttungen waren bereits im Vorfeld der Zahlen angekündigt worden.

Für das bereits laufende Jahr 2024 prognostiziert der Konzern zudem ein operatives Ergebnis von 13,8 bis 15,8 Milliarden Euro. Demnach besteht eine gute Chance, die diesjährigen Ergebnisse zu übertreffen.

Wie geht es mit der Allianz-Aktie weiter?

Wie bereits erwähnt reagierten Aktionäre vorbörslich mit Freudenstimmung und Feierlaune, was die Aktie um rund 2,3 Prozent nach oben anziehen ließ. Infolgedessen markiert die Aktie ein neues Jahreshoch und kämpft mit Widerständen aus dem Jahr 2002.

Mit einem deutlichen Ausbruch über die Marken von 257 bis 260 Euro sollte bei der Allianz-Aktie dann wieder Luft nach oben sein. Die nächsten Widerstände befinden sich bei 280 Euro.

