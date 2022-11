Heute präsentierte der deutsche Versicherungskonzern Allianz die Zahlen zum dritten Quartal. dabei konnte der Konzern Rekordergebnisse präsentieren und kündigte zeitgleich einen neuen Aktienrückkauf für Anleger an.

Momentan befindet sich die Allianz-Aktie im Rally-Modus. Seit Ende September konnte das Papier bereits um 21 Prozent zulegen. Und die neuen Quartalszahlen könnten diese Rally noch einmal befeuern. Denn die Allianz-Aktie reagiert bereits positiv auf die Quartalszahlen und das neu angekündigte Aktienrückkaufprogramm.

Allianz Quartalszahlen und Aktienrückkaufprogramm

Denn die Allianz vermeldet heute, dass der Konzern auf einen Rekord beim operativen Ergebnis zusteuert. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro bis 14,4 Milliarden Euro. Vor einigen Monaten war die Allianz bei der Prognose noch deutlich zurückhaltender gewesen, doch die Geschäfte entwickelten sich erstaunlich gut.

Im abgelaufenen Quartal stieg das operative Ergebnis um sieben Prozent auf 3,48 Milliarden Euro. Vor allem gute Geschäfte in der Schaden- und Unfallversicherung spülte viel Geld in die Kassen. "Unsere ausgezeichneten Ergebnisse in diesem Quartal beweisen erneut die Widerstandsfähigkeit und Stärke der Allianz in einem dramatischen geopolitischen und marktbezogenen Umfeld", sagte Vorstandschef Oliver Bäte. Allerdings lief es bei der Lebensversicherung und in der Kapitalanlage etwas schlechter.

Insgesamt liegt die Allianz nach neun Monaten aber auf Kurs: Der Umsatz ist nach drei Quartalen mit 116 Milliarden Euro etwa 5 Prozent über Vorjahr, das operative Ergebnis beträgt bereits 10,2 Milliarden Euro.

Weil es so gut läuft, können sich auch Aktionäre der Allianz-Aktie erneut freuen. Denn der Konzern will eigene Allianz-Aktien ab Mitte November bis Ende 2023 im Wert von einer Milliarde Euro zurückkaufen.

Einschätzung zur Allianz-Aktie

Insgesamt ist die Allianz-Aktie mit einem KGV von 9,8 und einer Dividendenrendite von 6,18 Prozent sehr attraktiv bewertet.

Wie unten im Chart zu sehen ist, konnte das Papier aus dem Chartmuster nach oben ausbrechen und somit auch den Abwärtstrend überwinden. Für die Allianz-Aktie kommt es jetzt darauf an, die 200-Tage-Linie zu durchbrechen und als Unterstützung zu halten. Gelingt dies, so wird zuerst die Marke von 203 Euro sehr interessant. Hier nehmen Anleger erste Gewinne mit und positionieren sich neu. Danach kann die Allianz-Aktie sogar bis auf 225 Euro steigen, wo aber eine starke Widerstandszone auf das Papier wartet.

Beim Finanzdatendienst Bloomberg raten indes 19 Analysten zum Kauf der Aktie, neun zum Halten und niemand zum Verkaufen. Hier ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 228 Euro, welches ziemlich genau in der angesprochenen Widerstandszone liegt. Bis dahin ergibt sich ein Kurspotenzial von 21 Prozent.

Übrigens: Die Allianz-Aktie befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index. Mit diesem Index-Zertifikat mit der WKN: DA0ABN setzen Anleger neben der Allianz auf 29 weitere Werte wie Berkshire Hathaway, Apple oder LVMH, die Anleger immer im Depot behalten können.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz