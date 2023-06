Die Aktie der Allianz läuft seit 2020 konstant seitwärts zwischen 235 und 155 Euro. Doch wann kann man die Widerstände durchbrechen? Und ist es bei der aktuellen Nachrichtenlage rund um das Unternehmen möglich?

Bis auf die Dividende, war bei der Allianz in den vergangenen Jahren nicht allzu viel zu holen. Der Versicherungskonzern pendelte konstant zwischen den Corona-Tiefs bei 155 Euro und den oberen Widerständen bei 235 Euro. Aber was benötigt es für einen Ausbruch nach oben?

Berenberg sieht gute Entwicklung für Allianz-Aktie

Zunächst einmal braucht es für eine Aufwärtsbewegung natürlich positive operative Ergebnisse. Diese sind aber, zumindest laut den Analysten von Berenberg, schon lange vorhanden.

Am vergangenen Freitag veröffentlichten die Marktbeobachter eine Studie, in der die Aktie auf “Buy” mit einem Kursziel von 309 Euro gesetzt wurde. Als Begründung schrieben die Experten, dass man durch den neuen Rechnungslegungsstandard operative Vorteile erlangt hätte und aufgrund eines besser laufenden Nicht-leben Geschäfts vielleicht sogar eine Erhöhung des Ausblicks erwarten kann.

Allianz-Aktie von Analysten gelobt

Aber nicht nur Berenberg lobte die Allianz-Aktie in einer kürzlich veröffentlichten Studie. Seit Mai 2023 erschienen insgesamt sieben Einschätzungen zu der Aktie von Marktexperten, wobei zwei zum Halten und fünf zum Kauf rieten.

Allesamt lobten die starken Ergebnisse der Allianz-Aktie. Deswegen sieht der Konsens der Analysten bei dem Papier auch ein durchschnittliches Kurspotenzial von 20,4 Prozent bis auf 251 Euro.

Genug Luft nach oben also, um endlich aus dem Seitwärtstrend der vergangenen Jahre auszubrechen?

Allianz-Aktie: Wann kommt endlich der große Ausbruch?

Wirft man einen Blick auf den Chart der Allianz-Aktie, so wird zumindest klar, dass der Wert noch mal den Angriff auf die Widerstandszone zwischen 225 und 235 Euro wagen wird.

Allerdings scheint es unwahrscheinlich, dass die Aktie in dem aktuell sehr negativen Makroökonomischen Umfeld nach oben durchbrechen kann. Anleger sollten sich also nicht zu viel erhoffen und eher versuchen mehr Aktien zu günstigen Kursen zu akkumulieren, bis in einem besseren Marktumfeld eine Aufwärtsbewegung möglich ist.

Bis es so weit ist, erhalten Anleger eine saftige Dividendenrendite von 6,7 Prozent.

Lesen Sie auch: Nicht nur KI – Diese fünf Trends werden die Märkte in den kommenden Jahren bewegen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz