Die Allianz-Aktie hat ihren Trendkanal verlassen und testet eine wichtige Unterstützung. Sollten Anleger die Allianz jetzt nachkaufen oder besser verkaufen?

Seit dem 27. September 2022 befand sich die Allianz in einem Aufwärtstrend. Seitdem konnte die Aktie in der Spitze um 44 Prozent zulegen. Doch jetzt hat die Allianz-Aktie ihren Trendkanal nach unten hin verlassen. Wie kann es also weitergehen?

www.tradingview.com Allianz

Allianz-Aktie testet wichtige Unterstützung

Doch knapp unterhalb des Trendkanals wurde die Aktie bereits von ihrer 50 Tage-Linie aufgefangen. Dieser gleitende Durchschnitt bietet momentan Unterstützung und könnte das Papier der deutschen Versicherung aus dem DAX sogar wieder zurück in den Kanal katapultieren. Doch bricht der Titel auch durch die Trendlinie, dann dürfte es für Anleger etwas ungemütlich werden.

Deswegen beobachten Anleger den Trendkanal und die 50-Tage-Linie in den kommenden Tagen genau. Es kann immer mal wieder eine Rückkehr in den Kanal und ein Herausbrechen geben.

Allerdings sieht die Allianz-Aktie fundamental weiter gut aus. Also lieber nachkaufen?

Einschätzung zur Allianz-Aktie

Momentan bietet der deutsche Versicherer ein KGV von 9,2 und eine Dividendenrendite von 5,51 Prozent. Wer die Aktie jetzt verkauft, kommt nicht in den Genuss der Dividende, die Anfang Mai gezahlt wird. Zudem raten bei Bloomberg 17 Analysten zum Kauf der Allianz-Aktie, acht zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 248,74 Euro und bietet somit noch 13,2 Prozent Kurspotenzial.

Aus unserer Sicht gilt: Teilgewinne mitzunehmen kann nicht schaden. Denn wenn der Trendkanal nachhaltig bricht und ein Retest der Linie von unten scheitert, könnte die Allianz-Aktie etwas stärker abverkauft werden. Wer aber ohnehin längerfristig investiert ist und auch auf die Dividende achtet, der kann das Papier weiter halten. Fundamental sieht es soweit gut aus. Auch ein regelmäßiger Nachkauf bietet sich in Hinsicht auf die Dividende an

