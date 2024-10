Vor den Quartalszahlen der Deutschen Telekom und der Allianz senden beide Aktien wichtige Zeichen. Was Anleger jetzt tun sollten und was Goldman Sachs, JP Morgan und Co sagen.

Deutsche Telekom-Aktie auf Rekordkurs

Zumindest für die jüngere Vergangenheit befindet sich die Deutsche Telekom-Aktie auf Rekordkurs. Mit dem heutigen neuen Hoch bestätigt der Konzern aus Bonn seinen starken Aufwärtstrend und notiert auf einem Niveau, das Anlegern zuletzt im Frühjahr 2001 vergönnt war. Damit sendet die Deutsche Telekom-Aktie vor den Quartalszahlen am 14. November abermals ein starkes Signal an die Börse und alle Kritiker. Denn auch angetrieben von der starken US-Tochter T-Mobile können sich die Zahlen bei der Telekom sehen lassen. Zudem ist die fundamentale Bewertung mit einem KGV von 13,8 und einer Dividendenrendite von 3,53 Prozent immer noch attraktiv.

So bestätigte auch JP Morgan das "Overweight"-Rating für die Telekom-Aktie. Die US-Experten heben hervor, dass Telekom-Aktien nach einem Jahrzehnt der Unterperformance jetzt einfach dran seine. Im gesamten Sektor bleibt die Deutsche Telekom zudem der Top-Pick von JP Morgan.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion empfiehlt die Deutsche Telekom-Aktie ebenfalls zum Kauf und erhöhte das Kursziel auf 40 Euro.

Doch wie sieht es jetzt bei der Allianz aus?

Übrigens: Finden Sie jetzt im BÖRSE ONLINE Depot-Vergleich heraus, wo Sie die Allianz-Aktie und die Deutsche Telekom-Aktie am günstigsten handeln können.

Allianz-Aktie: Riesen-Gewinne plus hohe Dividenden

Auch bei der Allianz-Aktie gilt: Der Trend ist sehr erfreulich und stark. Die Aktie der deutschen Versicherung ist in diesem Jahr bereits um 22 Prozent gestiegen und dennoch bietet die Allianz-Aktie immer noch ein tolles KGV von 11 und eine hohe Dividendenrendite von 5,40 Prozent. Vor den Quartalszahlen am 13. November beweist der Konzern damit Stärke.

So sagt auch Goldman Sachs, dass Anleger die Allianz bis 349 Euro weiter kaufen sollen. Zusätzlich hat die Privatbank Berenberg dem noch einen draufgesetzt. Denn sie hat das Kursziel von 309 Euro auf 376 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. So sagt die Privatbank Berenberg: "Der Versicherer dürfte im Dezember einen attraktiven Dreijahresplan mit steigenden Wachstumszielen vorlegen." Zudem gehen die Analysten davon aus, dass die Allianz diese Ziele jedes Jahr übertreffen wird.

Insofern sind das starke Zeichen vor den Quartalszahlen für die Allianz-Aktie und die Deutsche Telekom-Aktie. Anleger können beide Aktien gleichgewichtet weiter zukaufen.

Und lesen Sie dazu auch: BASF-Aktie: Nur noch 7 Tage Zeit

oder: Tagesgeld: Da wird einem ja Angst und Bange

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, Deutsche Telekom.