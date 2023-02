Am Donnerstag meldete die Google-Mutter Alphabet Quartalszahlen. Konnte die Aktie ähnlich überzeugen wie Konkurrent Meta oder bahnt sich hier ein großer Flop an?

Alphabet ist wohl neben Meta der Tech-Konzern, welcher am stärksten an den Werbeumsätzen und Preisen hängt. Letztere dürften aber eigentlich in einem wirtschaftlich schwierigeren Text ja zurückgehen und damit nicht nur dem Unternehmen Probleme machen, sondern auch ein guter Indikator für einen Wirtschaftsabschwung sein.

Gemischte Erwartungen

Dementsprechend mit gemischten Meinungen gingen die Analysten auf die Meldung der Quartalsergebnisse zu. Zwar hatte der Konkurrent Meta nach den am Mittwoch gemeldeten Zahlen um 16 Prozent zulegen können, dies ist aber weniger dem Werbemarkt als dem massiven Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens geschuldet.

Die Konsensschätzungen waren also mit 76,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und EPS von 1,19 US-Dollar eher verhalten.

Erwartungen verfehlt

Doch trotzdem verfehlte Alphabet die Erwartungen des Marktes auf ganzer Linie. Beim Umsatz lag man rund 440 Millionen US-Dollar daneben, bei den Gewinnen um 14 Cents je Aktie. Als Reaktion darauf ging der Wert im nachbörslichen Handel stark abwärts.

Vor allem im Bereich Advertising und Suche, die das Kerngeschäft des Unternehmens darstellen, musste man Verluste im Vergleich zum Vorjahresquartal hinnehmen.

Management langfristig optimistisch

Trotzdem zeigte sich das Management optimistisch, auch wenn die Ergebnisse deutlich die Erwartungen verfehlt hatten. In einem Statement sagte Alphabets Chief Executive Officer Sundar Pichai: "Unsere langfristigen Investitionen in Deep Computer Science versetzen uns in eine äußerst gute Position, da die KI einen Wendepunkt erreicht. Es gibt auch eine große Dynamik in Cloud, YouTube-Abonnements und unserem Pixel-Gerät."

Allerdings zeigen die Quartalsergebnisse trotzdem, dass der Werbemarkt zyklischer zu sein scheint als von Alphabet antizipiert, was vor allem heißt, dass es kurzfristig unruhiger werden könnte, auch wenn der langfristige Case für Alphabet noch intakt ist.

Lesen Sie auch: Amazon meldet Quartalszahlen - Schlechtes Q4 seit 2014?