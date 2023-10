Am Dienstag nach Börsenschluss verliert die Aktie der Google-Mutter Alphabet zunächst kräftig und läuft etwa fünf Prozent gen Süden. Doch was belastet das Papier jetzt und wie kann es hier weitergehen?

Mit großer Spannung waren am Dienstagabend nach Börsenschluss die Quartalszahlen der Big-Tech-Konzerne Microsoft und Alphabet erwartet worden. Doch während der Windows-Konzern kurz nach dem Ende der offiziellen Handelszeit im außerbörslichen Handel rund fünf Prozent im Plus lag, stand die Aktie von Alphabet etwa um denselben prozentualen Betrag im Minus. Das steckt dahinter:

Das belastet die Alphabet-Aktie jetzt

Eigentlich waren die Zahlen der Google-Mutter Alphabet auf den ersten Blick überzeugend gewesen. So lieferte das Unternehmen im abgelaufenen dritten Quartal einen gewinn je Aktie von 1,55 US-Dollar (rund 10 Cent über dem Konsens) und einen Umsatz von 76,79 Milliarden US-Dollar (ca. 1 Milliarde US-Dollar über dem Konsens).

Doch das Wachstum des wichtigen Zukunftsbereiches Cloud enttäuschte Anleger deutlich. So wuchs der Umsatz hier “nur” um 22,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich: für Q1 und Q2 hatte das Wachstum noch jeweils 28 Prozent betragen.

Alphabet spürt damit deutlich die aktuellen konjunkturellen Implikationen, auch wenn der BigTech-Konzern das stärkste Quartal im Werbegeschäft in seiner Geschichte verzeichnen konnte.

Wie geht es jetzt mit der Aktie der Google Mutter Alphabet weiter?

Unter dem Strich bedeutet das für die Alphabet-Aktie, dass erneut der Aufwärtstrend seit Anfang des Jahres in den kommenden Wochen auf dem Spiel stehen wird. Denn im Zuge des Abverkaufes hat die Aktie die 50-Tage-Linie durchbrochen, die die Aufwärtsbewegung zuletzt als Unterstützung begleitete. Nun muss sich in den kommenden Wochen zeigen, ob die 100-Tage-Linie bei 129 US-Dollar Stütze genug sein kann, um den Trend am Leben zu halten.

Grundsätzlich müssen sich Anleger aber ohnehin auf einige Volatilität einstellen. Diese impliziert nämlich nicht nur das Chartbild, sondern auch eine neuerliche Studie von CNBC. Selbige hat herausgefunden, dass Unternehmen mit schlechten Ergebnissen zuletzt wesentlich stärker an der Börse abgestraft werden. Ob dies auch für ein Dickschiff wie Alphabet gilt, muss sich aber noch zeigen.

Um 22:30 Uhr steht die Aktie bei 131,87 US-Dollar und damit einem Minus von 5,1 Prozent. Spannend wird nun wie der anstehende Analysten-Call und die morgige Handelseröffnung ausfallen wird.

