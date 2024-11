Bei der Amazon-Aktie hat es am Donnerstag einen ordentlichen Kurssprung gegeben, und das wegen wirklich exzellenter Nachrichten für Aktionäre. Doch was wurde konkret gemeldet? Und kann diese positive Stimmung zu einer richtigen Rallye bei den Papieren führen?

Am Donnerstag nach Börsenschluss hat der E-Commerce-Riese Amazon seine Quartalszahlen vorgelegt. Im Anschluss an diese Ereignisse sprangen die Papiere des Magnificent Seven Konzerns um sechs Prozent im nachbörslichenn Handel nach oben. Das ist der Grund dafür:

Diese Nachrichten sorgen für einen Kurssprung bei der Amazon-Aktie

So meldete Amazon für das abgelaufene Quartal am Donnerstag Gewinne in Höhe von 1,43 US-Dollar je Aktie, was satte 29 Cent über den Erwartungen der Analysten lag. Darüber hinaus übertrafen die Umsätze von 158,8 Milliarden US-Dollar ebenfalls die Schätzungen, konkret um 1,6 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Wachstum um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders verantwortlich für die zweistellige Steigerung ist das AWS-Segment des Unternehmens (Cloud). Dieses konnte seine Umsätze um 19 Prozent auf 27,5 Milliarden US-Dollar steigern und entsprach damit den Erwartungen der Analysten.

Die Prognose für das laufende und für Amazon so wichtige Weihnachtsquartal war ebenfalls solide. Konkret erwartet das Unternehmen Umsätze in der Spanne von 181,5 bis 188,5 Milliarden US-Dollar (Mittelwert 185,0 Milliarden US-Dollar), gegenüber einem Analystenkonsens in Höhe von 186,4 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis sieht man bei 16,00 bis 20,0 Milliarden US-Dollar (Mittelwert 18,00 Milliarden US-Dollar) gegenüber den Erwartungen von 17,5 Milliarden US-Dollar.

Wie geht es jetzt mit der Amazon-Aktie weiter?

Angesichts dieser guten Nachrichten feierten Amazon-Aktionäre am Donnerstag den E-Commerce-Konzern, der durch den Anstieg demnächst die Marke von 200 US-Dollar testen und in diesem Zuge neue Rekordhochs markieren könnte.

Die Analysten sind übrigens sehr optimistisch, dass dies gelingen kann, denn sie raten im Schnitt bei den Papieren zum Kauf und sehen 19 Prozent Kurspotenzial bis auf 221 US-Dollar. BÖRSE ONLINE hat ebenfalls eine laufende Kaufempfehlung für den Wert.

