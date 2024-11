Aktuell gibt es noch echte Schnäppchen an den Märkten, Anleger müssen nur wissen, wo. Diese drei Qualitätsaktien gibt es aktuell günstig und es kann sich lohnen, jetzt noch zuzuschlagen, bevor die Papiere wieder deutlich teurer werden.

Immer wieder kommt es an der Börse zu Fehlpreisungen, beispielsweise weil die Angst vieler Marktteilnehmer zu groß ist und sie zu emotional reagieren. Für kluge Investoren ist das meist die Chance, Aktien zu Schnäppchenpreisen aufzusammeln, wenn man den notwendigen Mut dazu aufbringt.

Diese Schnäppchenaktien sollten sich Anleger im November noch sichern

Diese Situation zeigt sich aktuell beispielsweise bei den folgenden drei Qualitätsaktien, die Anleger sich jetzt im November noch günstig sichern können, bevor die Anleger vielleicht den Fehler der ungerechtfertigten Abstrafung realisieren und das Papier nach oben heben.

McDonalds (Discount zum Durchschnitts-KGV von 5 Jahren: 10,3 Prozent)

Aktuell das Schnäppchen schlechthin an den Märkten scheint die McDonalds-Aktie zu sein. Der Qualitätswert ist wegen einer zweistelligen Anzahl von Hygienefällen in den USA an der Börse massiv unter Druck geraten.

Mutige Anleger können diese Chance jetzt nutzen, zumal es sich laut Aussagen von Analysten und Experten nicht um ein strukturelles Problem handeln dürfte.

British American Tobacco (Discount zum Durchschnitts-KGV von 5 Jahren: 10,5 Prozent)

Ebenfalls günstig können Anleger aktuell noch bei British American Tobacco einsteigen. Der Tabakwert hat bisher nicht vollständig von der Rallye der Branche profitieren können und ist im Vergleich zum Sektor als auch zum historischen Durchschnitt günstig bewertet.

Dies liegt zwar nicht zuletzt an BATs Rückstand im Bereich der rauchfreien Produkte, doch wer an den Erfolg des Unternehmens glaubt, der kann hier verbilligt zukaufen.

American Tower (Discount zum Durchschnitts-KGV von 5 Jahren: 12,5 Prozent)

Noch günstiger auf Basis der historischen Bewertung gibt es aktuell die Aktie von American Tower. Der Funkmastenbetreiber aus den USA stand in den vergangenen zwei Jahren wie alle Immobilienwerte wegen der hohen Zinsen unter Druck.

Zwar hat sich die damalige Unterbewertung bereits deutlich reduziert, doch weiterhin besteht ein Discount von 12,5 Prozent bei der Bepreisung der Gewinne, den Anleger jetzt nutzen können.

