Zwei Tage lang gab es durch die Prime Days bei Amazon einige Schnäppchen für Kunden zu ergattern. Aber könnte vielleicht Amazon selbst das größte Schnäppchen sein, welches dieser Tage gekauft werden kann?

Durch die Prime Days ist Amazon aktuell wieder in aller Munde, denn das Unternehmen allein hat es geschafft, den wahrscheinlich drittgrößten Shopping-Termin im Jahr nach dem Black Friday und dem Cyber Monday zu etablieren.

Aber nicht nur die Schnäppchen auf der E-Commerceplattform waren auch in diesem Jahr einen Blick wert – auch die Aktie sollten sich Anleger jetzt genauer anschauen.

Nach den Prime Days das größte Schnäppchen?

Diese ist zwar mit einem Forward-KGV von 82 in astronomischen Höhen bewertet, allerdings liegt dies auch an starken Verlusten durch die Beteiligung am Autobauer Rivian.

Außerdem sind aktuell die Margen bei Amazon, sowohl bei AWS als auch im E-Commerce stark unter Druck. Analystenhäuser wie Morgan Stanley gehen aber davon aus, dass sich diese spätestens 2024 wieder signifikant erholen werden.

Amazon-Aktie im Chartbild

Das Chartbild zeichnet zudem einen interessanten Einstiegszeitpunkt ab. Nach der Rallye seit Anfang des Jahres scheint die Aktie nicht in der Lage zu sein über die 200-Tage-Linie auszubrechen.

Allerdings stehen auch am 26. Juli Quartalszahlen an, welche bei guten Ergebnissen bei einer der Überwindung des Widerstandes sehr hilfreich sein könnten.

Amazon-Aktie jetzt ein Kauf?

Dementsprechend könnte genau jetzt eine Positionierung bei dem Titel interessant sein, vor allem da bei Amazon durch den Abverkauf von den Hochs schon viel Umsatzeinbruch & Co. in einer Rezession eingepreist scheint.

Sollte es dem Unternehmen aber gelingen im kommenden Jahr tatsächlich wieder deutliche Margenverbesserungen, in einer aufgehellten Wirtschaftslage, zu erzielen, dann sind auch neue Höchstkurse keineswegs ausgeschlossen.

