Die Analysten von J.P. Morgan erwarten Großes von Amazon, doch können diese den Ansprüchen auch gerecht werden? Und bedeutet dies auch noch einiges Kurspotenzial bei der gut gelaufenen Aktie?

Dem E-Commercegeschäft von Amazon wird Großes prophezeit, obwohl dieser Teil des Geschäftsmodells regelmäßig mit Unprofitabilität und schlechten Margen zu kämpfen hat. Allerdings soll eine Strategie hier vieles ändern und auch in Deutschland können Anleger dies schon beobachten.

J.P. Morgan sieht Amazon bald als größten Einzelhändler der Welt

So setzt Amazon nun wieder verstärkt auf den Verkauf von Lebensmitteln in den USA, aber auch in Deutschland. Mit der Marke “Essentials by Amazon” können Konsumenten bereits jetzt zu niedrigen Preisen Konserven und Co. erwerben.

J.P. Morgan erwartet bei einem weiteren Ausbau dieser Strategie, dass Amazon im kommenden Jahr zum größten Einzelhändler der Welt wird. Damit würde man Walmart, die diesen Platz seit Jahrzehnten verteidigen, vom Thron stoßen.

Prime als wichtigster Faktor für Amazon

Die Chance auf die Krone als E-Commercebetreiber ermöglicht hat aber vor allem der Amazon Lieferdienst Prime. Durch die schnelle und kostenlose Lieferung wird es für viele Kunden immer angenehmer via einem Klick zu bestellen, als in den Laden zu gehen.

Auch vor dem Hintergrund des anstehenden Prime Days (11.+12. Juli) und den bereits vorhandenen 200 Millionen zahlenden Mitgliedern, kann man schon so weit gehen und davon sprechen, dass Amazon eine unglaubliche Transformation in diesem Markt geschafft hat.

Was bedeutet das für die Aktie?

Grundsätzlich bedeutet dies für Aktionäre auch, dass die aktuelle Schwäche im E-Commerce in den kommenden Jahren mit steigenden GMVs wohl wieder behoben werden sollte.

Ein sehr negativer Aspekt dagegen ist die steigende Regulierung. Denn mit dem Wachstum von Amazon werden auch die Stimmen der Demokraten lauter, die in den USA mehr Überwachung bei dem Konzern fordern. Langfristig kann sich aber auch dies positiv auswirken, denn eine Aufspaltung des Unternehmens, was die logische Konsequenz zu hoher Regulierung wäre, könnte für Anleger einige Werte heben.

In den kommenden Jahren hat Amazon aus diesem Grund noch einiges Aufwärtspotenzial vor sich, auch wenn es kurzfristig etwas volatiler werden könnte.

