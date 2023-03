Die Cloud wächst langsam, das Versandgeschäft verbrennt Geld und Mitarbeiter müssen in Scharen gehen. Was wird jetzt aus Amazon und hat die Aktie aktuell überhaupt noch Kurspotenzial?

Amazon scheint aktuell etwas in Schieflage geraten, trotz rund zehn Prozent Kursaufwertung seit Beginn des Jahres, steht unter dem Strich immer noch ein Minus von 35 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten. Doch was sind eigentlich die Probleme des Konzerns?

Amazon – Die Probleme

Nach den kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen sollten die Probleme des Unternehmens jedem klar sein. Das Cloudgeschäft AWS wächst mit 20 Prozent deutlich langsamer, als viele erwartet haben. Gleichzeitig verliert das Versandgeschäft Geld und konnte selbst im Weihnachtsquartal trotz eines zweiten Prime Days nicht überzeugen.

Außerdem gibt es weiterhin schlechte Nachrichten über die Schließung von Lagerhäusern, Massenentlassungen und gefloppte Projekte wie die “Herr der Ringe”-Serie. Wo also soll in den nächsten Jahren noch Kurspotenzial für die Aktie kommen?

Woher kommt das Kurspotenzial?

Wenn es nach den Amazon gegenüber positiv eingestellten Analysten geht, dann sollen die Probleme des Unternehmens spätestens Mitte 2024 wieder behoben sein. Viele Anleger fordern dafür aber eine neue Konzernführung und Gerüchten zufolge ist Ex-CEO Jeff Bezos hier ein heißer Kandidat.

Weiterhin gibt es einige Felder, in welchen das Unternehmen weiter wachsen will. So versucht man aktuell mit Quick Commerce und Just in time Lieferung in Teilen der USA wieder mehr Kunden für das Versandgeschäft zu gewinnen. Aber auch im aufstrebenden Gesundheitssektor des Konzerns tut sich einiges. Hier hat man zuletzt für 3,9 Milliarden US-Dollar die Plattform One Medical übernommen.

Quo vadis Amazon?

Aufgrund der vielfältigen Betätigungen des Unternehmens gehen auch die Spekulationen rund um die Zukunft des Konzerns auseinander. Während einige Analysten in den nächsten Jahren die komplette Aufspaltung des Konglomerats erwarten, fühlen sich wieder andere bestätigt, dass Amazon bald eine Super-App mit Einkauf, Gesundheit, Finanzen und Streaming auf den Markt bringen wird.

Dies sind allerdings alles Spekulationen und nicht einmal verkündete Projekte. Zum aktuellen Zeitpunkt ist Amazon ein Riese, der sich immer dicker frisst und dabei wenig Wachstumspotenzial auf Sicht der nächsten zwölf Monate zu haben scheint. Anleger sollten deswegen vor allem vor dem Hintergrund der globalen Rezession Abstand von dem Unternehmen nehmen und erst dann wieder einen Blick darauf werfen, wenn es Licht am Ende des Tunnels gibt.

