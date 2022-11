Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba hat im abgelaufenen Quartal einen Milliardenverlust eingefahren. Corona-Beschränkungen und nachlassende Verbraucherausgaben belasteten den Amazon-Rivalen. Doch die Alibaba-Aktie steigt am Donnerstag-Abend kräftig. Aussagen vom Management und auch von Analysten machen Hoffnung.



Wegen schlecht laufender Investments, Corona-Beschränkungen und nachlassende Verbraucher-Ausgaben hat der chinesische Online-Handelsriese Alibaba im abgelaufenen Quartal einen Milliardenverlust erlitten. Unter dem Strich entfällt auf die Aktionäre ein Verlust von 20,6 Milliarden Yuan (etwa 2,8 Milliarden Euro). Im Vorjahreszeitraum hatte Alibaba noch einen Gewinn von etwa 5,4 Milliarden Yuan gemeldet. Analysten hatten für das zweite Quartal des Geschäftsjahres (per Ende Juni) sogar mit einem Nettogewinn von 18,8 Milliarden Yuan gerechnet.



Vorsteuergewinn aufgrund von Sondereffekten positiv



Der Umsatz der drei Monate bis Ende September stieg um drei Prozent auf rund 207,2 Milliarden Yuan (28 Milliarden Euro) und fiel damit ebenfalls geringer aus als erwartet. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereffekten rund 43,3 Milliarden Yuan übrig, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem deutlichen Plus von fast einem Viertel entspricht. Alibaba begründete die Entwicklung unter anderem mit Effizienz-Steigerungen bei seinem Lieferdienst Ele.me sowie der Shopping-Plattform Taobao.



Der Betreiber von Chinas größten Online-Marktplätzen stand jedoch verstärkt mit Unternehmen wie Douyin von ByteDance im Wettbewerb und wird zudem von regulatorischen Eingriffen in den Technologiesektor beeinträchtigt.



Optimistische Aussagen vom Alibaba-Management



Analysten äußerten sich aber positiv über die Kostenkontrolle von Alibaba und Verbesserungen in Sachen Profitabilität. Zudem kündigte das Management an, sein Aktienrückkaufprogramm aufstocken zu wollen und äußerte sich optimistisch zum Thema Covid-Beschränkungen in China. Mit der Einführung der 20-Punkte-Pandemie-Maßnahmen durch die staatlichen Behörden seien positive Auswirkungen zu erwarten, sagte Alibaba-Chef Daniel Zhang. –



Die Alibaba-Aktie gab im frühen US-Handel am Donnerstag zunächst kräftig nach, drehte dann aber in die Gewinnzone und schloss 7,8 Prozent höher bei 84,26 Dollar (siehe Chart).



Charttechnisch hat sich das Bild mit dem Überwinden der 50-Tage-Linie (bei 76,46 Dollar) etwas aufgehellt. Die wichtigere 200-Tage-Linie verläuft derzeit bei 95,23 Dollar ein ganzes Stück höher. Viele Anleger misstrauen dem chinesischen E-Commerce-Wert weiterhin. Im deutschen Handel gibt die Alibaba-Aktie am Freitag-Vormittag wieder um mehr als vier Prozent auf 78,80 Euro nach.



BÖRSE ONLINE hatte die Alibaba-Aktie angesichts der politischen Qurerelen zwischen China und den USA bereits im März auf seine 'Schwarze Liste' gesetzt und rät Anlegern weiterhin, lieber an der Seitenlinie zu verharren. (Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. BÖRSE ONLINE rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.