Nvidia vs AMD: Wer gewinnt das Rennen um die Rechenpower und kann sich im Bereich künstliche Intelligenz durchsetzen? Von Valentin Redl

Die beiden größten Hersteller von Grafikprozessoren (GPUs) liefern sich seit Jahren einen erbitterten Wettbewerb um die Vorherrschaft im Markt. Dabei geht es nicht nur um die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte, sondern auch um die Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz (KI).

Nvidia nimmt Fahrt auf

Nvidia hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Kursrally hingelegt. Seit Anfang des Jahres ist der Aktienkurs des Unternehmens um mehr als 175 Prozent gestiegen. Zusammen hängt dies vor allem mit der starken Nachfrage nach GPUs für Gaming, Cloud-Computing und KI-Anwendungen.

Nvidia gilt als Marktführer im Bereich KI und investiert massiv in die Entwicklung neuer Chips und Plattformen für diesen Sektor. Das Unternehmen bietet sowohl Hardware als auch Software für KI-Projekte an und kooperiert mit bekannten Partnern wie Google, Facebook oder Tesla.

AMD zeigt sich nicht geschlagen

AMD ist der größte Konkurrent von Nvidia und hat ebenfalls eine starke Performance an der Börse gezeigt. Die Aktie des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um rund 100 Prozent gestiegen.

AMD hat in den letzten Jahren seine Marktanteile im CPU-Segment deutlich erhöht und ist dabei, Intel den Rang abzulaufen. Das Unternehmen setzt auf eine innovative Architektur seiner Chips, die eine hohe Leistung bei geringem Energieverbrauch ermöglicht. AMD ist zudem auch im Bereich KI aktiv und hat kürzlich angekündigt am Dienstagabend gegen 19 Uhr in San Francisco die Details zu einem neuen „Superchip“ der Öffentlichkeit vorzustellen.

Ein spannendes Duell

Nvidia und AMD sind beide starke Unternehmen, die von den Megatrends Gaming, Cloud-Computing und KI profitieren. Wer das Rennen um die Rechenpower gewinnen wird, ist noch offen. Es bleibt ein spannendes Duell zwischen den beiden Giganten der Grafikbranche.

