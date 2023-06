Viele Anleger wollen von der KI-Rallye profitieren, aber ein Investment in Nvidia scheint vielen Anlegern dabei zu teuer. Mit dieser Aktie, die nur mit KGV 10 bewertet ist, können Investoren aber trotzdem von dem Hype um KI und Nvidias Erfolg profitieren.

Nvidia ist definitiv die bisherige Gewinneraktie des Jahres 2023. Allein Year-to-Date legte das Papier 174 Prozent zu und machte Anleger mehr als glücklich. Doch mit einem Forward-KGV von 50 ist das Papier vielen Investoren auch zu teuer. Mit dieser günstigen Aktie können Aktionäre aber trotzdem von Nvidias Erfolg partizipieren.

Mit dieser günstigen Aktie können Sie ebenfalls von Nvidias KI-Boom profitieren

Die Rede ist dabei vom Chiphersteller Intel. Dieser wurde anders als Nvidia in den letzten Jahren für die Fehler und Untätigkeit der Vergangenheit abgestraft. Doch nun scheint sich das Geschäft zusehends zu erholen und auch ein Wechsel der Strategie ist bereits erfolgt.

Dazu gehört unter anderem ab jetzt, als Auftragsfertiger zu arbeiten. Mit dieser Strategie könnte Intel deswegen schon bald von den Erfolgen des großen Konkurrenten Nvidia profitieren, hinter dem man bereits vor Jahren technologisch zurückgeblieben ist.

Deal um von Nvidias KI-Boom zu profitieren?

Denn seit einiger Zeit steht das Gerücht um einen Deal zwischen Intel und Nvidia im Raum. Dies entstand aufgrund von Aussagen des Nvidia CEOs Jensen Huang. Dieser äußerte sich positiv über erste von Intel gelieferte Prototypen für die Chips neuer Generationen.

Damit bestätigte Huang auf einer Konferenz in Taiwan auch, dass es Gespräche zwischen den beiden Unternehmen gibt, was Intel in die ideale Ausgangslage bringt, auch von Nvidias KI-Boom zu profitieren.

Ist diese günstige Aktie jetzt interessant?

Aber nicht nur dieses Thema macht die Intel-Aktie interessant. Kürzlich konnte das Management auch den Ausblick für das zweite Quartal an das obere Ende der Spanne setzen. Hintergrund ist die weiterhin hohe Nachfrage nach Chips.

Außerdem zeichnet sich in der Aktie mehr und mehr ein positiver Trend ab, der dazu führen könnte, dass das Papier nach fast einem Jahr den Widerstand bei 33 US-Dollar durchbricht.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Intel