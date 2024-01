Laut einem Analysten ist dieser Dividendenaristokrat mit 23 Prozent Kurspotenzial laut WallStreet Konsens die beste Aktie für das Jahr 2024? Hat er recht? Ist dieser Zukunftswert jetzt ein attraktives Investment?

Die Branche der erneuerbaren Energien ist 2023 arg unter Druck geraten. Hohe Rohstoffpreise, stark gestiegene Zinsen und die Inflation haben viele Unternehmen stark belastet. Dies führte zu einem Abverkauf an der Börse, mit der Folge, dass diese Zukunftsunternehmen teilweise nur noch auslaufende Geschäftsmodelle aus dem Ölsektor gepreist werden.

Genau in dieser niedrigen Bewertung könnte jetzt eine Chance liegen, so die Analysten von Guggenheim, die diesen Dividendenaristokraten zum Top-Pick für das Jahr 2024 gekürt haben:

Analyst extrem optimistisch für diesen Dividendenaristokraten

Der Branchenprimus NextEra Energy ist in den USA einer der größten Anbieter von erneuerbarer Energie und hat an der Börse den Status eines Dividendenaristokraten. Als Bluechip-Wert in diesem Sektor erlebte die Aktie in den Hype-Zeiten um 2021 eine deutliche Überbewertung (KGV 30), die anschließend deutlich abgebaut wurde.

Ein zweites Absacken trat dann in der zweiten Jahreshälfte 2023 nach einer Abschreibung in Kraft, was die Aktie auf das aktuelle Niveau (KGV 18) hat fallen lassen. Seit diesem Abverkauf äußerten sich bereits mehrere Analysten positiv für das Papier – der Konsens sieht aktuell 23 Prozent Kurspotenzial.

Dieser Dividendenaristokrat mit 23 Prozent Kurspotenzial ist die beste Aktie für 2024

Besonders optimistisch sind die Analysten von Guggenheim für die Aktie von NextEra Energy, da sie die Aktie für eindeutig überverkauft halten, zumal sich die makroökonomischen Hintergründe für das Geschäftsmodell 2024 deutlich verbessern dürften.

Dementsprechend glauben die Experten im neuen Jahr an ein Comeback des Wertes, getrieben von operativer Exzellenz, sinkenden Rohstoffkosten und niedrigeren Zinsen.

Wer allerdings kein Investment in eine einzelne Aktie in diesem Sektor wagen will, der kann einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index werfen, in dem NextEra mit 6,6 Prozent gewichtet ist.

Lesen Sie auch:

40 Prozent Kurspotenzial, KGV 6,6 und 7,4 Prozent Dividendenrendite – Ist diese Aktie ein Kauf?

Oder:

Diese Loser-Aktien könnten laut Experten 2024 zu echten Gewinnern werden