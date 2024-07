Bereits am ersten August veröffentlicht dieses Magnificent Seven-Mitglied neue Quartalszahlen. Bisher enttäuschten die Ergebnisse der Tech-Giganten eher. Wird das hier anders? Und sollten Anleger die Aktie jetzt noch schnell kaufen?

In dieser Woche lassen sich wieder einige Tech-Giganten in die Karten schauen. Anleger sind gespannt, was unter anderem Amazon am Donnerstag, dem ersten August, präsentieren wird, nachdem Wettbewerber wie Alphabet nicht oder nur mäßig überzeugen konnten. Ein Analyst ist aber davon überzeugt, dass der Versandhändler die Erwartungen nicht enttäuschen wird.

Amazon-Aktie laut Experte auf gutem Weg

Analyst Youssef Squali von „Truist“ geht davon aus, dass unter anderem steigende Erlöse in Nordamerika und positive Entwicklungen im Werbegeschäft und der AWS-Sparte das Wertpapier von Amazon stützen werden. Daher erhöhte der Experte auch seine Prognose.

Für das Geschäftsjahr geht Squali jetzt von einem Umsatz in Höhe von 150,1 Milliarden US-Dollar aus, was einem Wachstum von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprechen würde. Zuvor rechnete der Experte mit einem Umsatz von 148,7 Milliarden US-Dollar. Seine neue Prognose liegt damit sogar über den Erwartungen von Amazon selbst, die den zu erwartenden Umsatz auf einen Wert zwischen 144 bis 149 Milliarden US-Dollar taxierten.

Amazon-Aktien noch vor den Quartalszahlen kaufen?

Für Youssef Squali scheint also klar, dass die Amazon-Aktie nach den Quartalszahlen weiter steigen wird. Dementsprechend passte er auch sein Kursziel für das Papier an, das jetzt bei 230 US-Dollar liegt. Anleger dürften dann mit einem Upside von 26 Prozent rechnen.

Auch die Wall Street ist bei Amazon bullisch unterwegs. Derzeit raten 44 Analysten zum Kauf der Aktie, im Schnitt steht ein Kurswachstum von 23 Prozent im Raum. Für Anleger könnte es sich daher durchaus lohnen, noch vor den Quartalszahlen bei Amazon zuzuschlagen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.