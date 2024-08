Am Mittwoch ist die Meta-Aktie im nachbörslichen Handel um satte sieben Prozent nach oben geschossen und hat damit eine klare Gegenbewegung zur Korrektur der vergangenen Wochen gestartet. Doch was sorgt jetzt für den massiven Kurssprung? Und ist der Anstieg eine Kaufchance für Anleger?

Meta-Aktie explodiert nach Nachrichten

Grund für den rasanten Anstieg bei Meta waren neben den positiven Nachrichten der Fed die Quartalszahlen des Unternehmens selbst, denn mit diesen konnte der Social-Media-Konzern alle Erwartungen übertreffen.

Konkret meldete man einen Gewinn je Aktie von 5,16 US-Dollar, was 40 Cent über dem Konsens des Marktes lag. Die Umsätze übertrafen mit 39 Milliarden US-Dollar ebenfalls die Schätzungen (von 38,31 Milliarden US-Dollar). Hinzu kam eine besser als prognostizierte Umsatz-Guidance für das laufende Quartal. Statt 39,2 Milliarden US-Dollar soll der Konzern bis zu 41,2 Milliarden US-Dollar generieren.

Grund für die überraschend guten Zahlen sind höhere Ausgaben der Kunden, im Zusammenhang mit KI. Außerdem schaffte es CEO Mark Zuckerberg der Börse nun überzeugend zu verkaufen, dass man Milliarden in eigene KI-Projekte investieren will, auch wenn diese zunächst keine Rendite abwerfen sollen. Dies war ein Punkt, an dem sich Anleger bei den letzten Quartalszahlen gerieben hatten.

Rasanter Anstieg nach oben jetzt eine Kaufchance für Anleger?

Doch infolge der Zahlen und des rasanten Anstiegs fragen sich viele Anleger: Kann man bei Meta jetzt noch einsteigen?

Zumindest aus charttechnischer Sicht lautet die Antwort ja, denn der Kurssprung erscheint als eine klare Gegenbewegung zur aktuellen Korrektur. Hier könnte dementsprechend ein noch deutlicherer Anstieg angesichts des positiven Momentums möglich sein.

Ähnlich sehen dies die Analysten der WallStreet, die aktuell 12 Prozent Kurspotenzial für die Papiere sehen. BÖRSE ONLINE ist sogar noch optimistischer, rät zum Kauf und sieht aktuell 43 Prozent an Upside.

