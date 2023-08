Am Donnerstag hat mit Apple die wertvollste Firma der Welt ihre Quartalszahlen gemeldet, was auch die Märkte deutlich bewegen dürfte. Kommt jetzt die große Rallye oder folgt der Apple-Crash?

Unter hoher Nervosität haben Anleger am Donnerstag auf die Veröffentlichung der Apple Quartalszahlen gewartet, hat die Aktie des weltgrößten Unternehmens doch die Möglichkeit die Märkte im Alleingang nach oben zu treiben oder ins Unglück zu stürzen.

Jetzt sind die Quartalsergebnisse veröffentlicht worden. Das müssen Anleger unbedingt wissen:

Das bringen die entscheidenden Zahlen für die Märkte und die Apple Aktie

Denn anders als in den vorherigen Jahren legt Apple diesmal in einer ersten Kursreaktion im nachbörslichen Handel keine Rallye hin. Tatsächlich verlieren die Anteilsscheine des iPhone-Herstellers leicht um etwa -1 Prozent.

Ursächlich dafür ist, dass der Konzern diesmal nicht die Erwartungen der Wall Street übertreffen konnte, sondern lediglich Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen präsentierte.

So erwirtschaftet das Unternehmen im Q2 einen Umsatz von 81,8 Milliarden US-Dollar, was gleichzeitig ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr war und zog daraus einen Gewinn pro Aktie von 1,26 US-Dollar.

Wichtige Erkenntnisse bei der Apple Aktie

Vor allem der Umsatz mit iPhones blieb in einer wirtschaftlich schwierigen Phase hinter den Erwartungen zurück, während die Geschäfte des Konzerns in China und der gesamte Dienstleistungsbereich die Erwartungen der Marktbeobachter übertrafen. Dabei zeigt sich in den einzelnen Geschäftsbereichen folgende Umsatzentwicklung:

iPhone: 39,67 Milliarden US-Dollar (-2.5 Y/Y Prozent)

Mac: 6,84 Milliarden US-Dollar (-7.3 Y/Y Prozent)

iPad: 5,79 Milliarden US-Dollar (-19.8 Y/Y Prozent)

Wearables, Home and Accessories: 8,28 Milliarden US-Dollar (2.5 Y/Y Prozent)

Service: 21,21 Milliarden US-Dollar (8.2 Y/Y Prozent)

So geht es für die Apple Aktie weiter

Unter dem Strich zeigt Apple damit ein Bild ganz typisch für diese Berichtssaison: Die Ergebnisse sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Unter dem Strich hat Apple weder überzeugt noch enttäuscht, sondern einfach aufgrund des makroökonomischen Umfeldes keine Rekordergebnisse abliefern können.

An der Börse dürfte dies jedoch in den kommenden Tagen mit etwas Unsicherheit quittiert werden, galt Apple doch als Garant dafür die Erwartungen stets zu übertreffen. Für die mit KGV 32 schon ambitioniert bewertete Aktie dürfte es daher jetzt erst einmal in eine Seitwärtsbewegung gehen, bevor sich die Anleger entschieden haben wie die Zahlen und die aktuelle Wirtschaftslage zu bewerten sind.

