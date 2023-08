Kurz nach Börsenschluss am Donnerstag macht die Amazon Aktie einen deutlichen Satz um +7,7 Prozent nach oben. Das steckt hinter der Freude der Aktionäre und so kann es mit der Aktie weitergehen.

Mit Spannung sind am Donnerstag die Quartalszahlen des E-Commerce Giganten Amazon erwartet worden, die nach Börsenschluss für einige Volatilität im externen Handel sorgten. Das müssen Anleger jetzt wissen:

Deswegen legt die Amazon Aktie ein Kursfeuerwerk nach Börsenschluss hin

Amazon hat mit seinen am Donnerstag gemeldeten Ergebnissen jegliche Erwartungen übertroffen, weshalb Anleger die Aktie auch um +7 Prozent im nachbörslichen Handel nach oben gehoben haben.

In einem enorm starken Q3 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz in Höhe von 134,3 Milliarden US-Dollar (11 Prozent mehr als im Vorjahr), was fast 3 Milliarden US-Dollar über den Schätzungen der Analysten lag. Auch beim Gewinn zeigte sich ein deutlicher Aufwärtstrend, welcher mit 0,65 US-Dollar je Aktie deutlich über dem Vorjahresverlust von -0,20 US-Dollar gelegen hatte.

Weitere gute Nachrichten für die Amazon Aktie

Allerdings waren dies nicht die einizigen guten Nachrichten von Amazon. Denn das starke Umsatzwachstum hat das Unternehmen vor allem seiner Cloud-Sparte zu verdanken. Insgesamt 22,1 Milliarden US-Dollar an Umsätzen konnten hier erwirtschaftet werden. Dies entspricht einem Wachstum zum Vorjahr von 12 Prozent.

„Es war ein weiteres starkes Quartal mit Fortschritten für Amazon“, sagte Andy Jassy, CEO von Amazon. „Wir haben unsere Kosten für die Bereitstellung in unserem Fulfillment-Netzwerk weiter gesenkt und gleichzeitig Prime-Kunden die schnellsten Liefergeschwindigkeiten geboten, die wir je verzeichnet haben. Unser AWS-Wachstum stabilisierte sich, als die Kunden begannen, von der Kostenoptimierung auf die Bereitstellung neuer Workloads umzusteigen.“

Das ist jetzt für die Amazon Aktie drin

Dementsprechend feiern die Aktionäre von Amazon das Papier am Donnerstag zurecht und dürfen sich dazu noch über leicht angehobene Umsatzaussichten für das dritte Quartal freuen.

Unter dem Strich dürfte die Aktie damit ihre Aufwärtsbewegung nach einer kurzen Konsolidierung wieder fortsetzen, wobei die gängigen gleitenden Durchschnitte als Unterstützung gelten. Hält das deutliche Kursplus durch die Nacht und den Analystencall, so ist das nächste Kursziel für die Aktie im Bereich der 145-150 US-Dollar anzusiedeln.

Mehr zur Amazon Aktie erfahren Sie hier.

Lesen Sie auch:

Lufthansa-Aktie: Lässt eines der besten Geschäftsjahre aller Zeiten die Aktie abheben?