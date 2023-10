Apple-Zulieferer Foxconn will Fabriken mit KI-Chips von Nvidia bauen - als weiteres Standbein für das Geschäft des taiwanesischen Auftragsfertigers.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet will der wichtige Zulieferer von Apple und weltgrößte Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn gemeinsam mit dem Chip-Hersteller Nvidia"KI-Fabriken" mit den speziellen Halbleitern des Weltmarktführers bei Chips für Künstliche Intelligenz (KI) bauen. Nvidia ist der weltweit einzige Halbleiterkonzern der einen Supercomputer, ausgerüstet mit eigenen Hochleistunhshalbleitern, betreibt. Nvidias Supercomputer, den der Konzern auschließlich intern nutzt, zählt zu den zehn schnellsten Großrechnern der Welt. "Es ist eine neue Art der Fertigung entstanden - die Produktion von Intelligenz", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang am Mittwoch bei der gemeinsamen Präsentation mit Foxconn in Taiwans Hauptstadt Taipeh. Für die Verarbeitung der sehr großen Datenmengen, die für das "Training" , also die Optimietung von KI-Algorithmen wie ChatGBT notwendig sind, benötige man "KI-Fabriken", ist Nvidia-Gründer Huang überzeugt. Foxconn habe das Know-How und die Ressourcen, um diese Rechenzentren weltweit aufzubauen. Als Beispiel nannte Huang die Verarbeitung von Daten, die von selbstfahrenden Autos gesammelt würden. Diese würden in der "KI-Fabrik" genutzt, um die Software der Fahrzeuge zu verbessern. Die aktualisierten Programme kämen dann der gesamten Flotte zugute. "In Zukunft wird jedes Unternehmen, jede Branche KI-Fabriken haben", prognostiziert Huang. Für Auftragsfertiger Foxconn sollen KI-Fabriken ein weiters Standbein im Geschäft werden.

Mit Material von Reuters



