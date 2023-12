Von einem der inzwischen ärmsten Länder der Welt zum gelobten Land der Marktwirtschaft? Dieses Experiment könnte nun in Argentinien gewagt werden und für Anleger hohe Renditen bedeuten. So können Sie investieren:

Argentinien kämpft seit Jahren mit einer schweren Wirtschaftskrise und die Inflation lag zuletzt bei mehr als 140 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um zwei Prozent schrumpfen. Dazu trägt die Dürre bei, welche die Mais- und Sojaernte um die Hälfte reduziert hat. Zusammen mit der dreistelligen Inflationsrate dürfte dies zu einem Anstieg der Armut führen. Bereits jetzt leben 40 Prozent der Argentinier unterhalb der Armutsgrenze, da ihre Gehälter und Ersparnisse von den enormen Preissteigerungen aufgezehrt werden.

Um diesem Treiben Einhalt zu gebieten, hat Argentiniens neuer Präsident Javier Milei sein Volk in seiner Antrittsrede auf eine wirtschaftliche Rosskur eingestimmt. Es gebe keine Alternative zu einer finanzpolitischen Schocktherapie, sagte der rechtslibertäre Ökonom am Sonntag nach seiner Vereidigung. Nun will Milei das Land radikal umbauen und die Marktwirtschaft wieder vollen Einzug halten lassen.

Argentinien auf dem Weg zum Land des Super-Kapitalismus?

Während man also in Europa und auch in Amerika immer mehr eine Sozialisierung des Wirtschaftssystems mit steigenden Abgaben und staatlichen Eingriffen beobachten kann, geht Argentinien einen anderen Weg, der von vielen begrüßt wird.

Sollten die Bemühungen des neuen Präsidenten erfolgreich sein, dann winkt zumindest in der Theorie bald eine boomende Wirtschaft, angetrieben von den kapitalistischen Ideen des Ökonomen Milei. Profitieren dürften davon primär die Aktionäre argentinischer Unternehmen, wenngleich natürlich hier enorme Risiken mitschwingen.

Doch wer trotzdem auf einen Aufstieg Argentiniens setzen will, der stellt schnell fest: so einfach ist das Ganze nicht. Börse Online zeigt Ihnen aber zwei Möglichkeiten, wie es trotzdem möglich ist, zu investieren:

Auf argentinische Aktien setzen

Möglichkeit 1 ist das Setzen auf argentinische Einzelwerte. Zwar sind auch diese nicht so einfach handelbar, aber zumindest die zehn größten Unternehmen des Landes kann man auch auf deutschen Börsenplätzen kaufen. Diese sind:

MercadoLibre Inc

YPF SA ADR

Grupo Financiero Galicia SA ADR

Pampa Energia SA ADR

Banco Macro SA ADR

Arcos Dorados Holdings Inc Class A

Adecoagro SA

Transportadora de Gas del Sur SA ADR

Central Puerto SA ADR

Telecom Argentina

Einen Argentinien-ETF kaufen

Wer aber nicht die Auswahl über Einzelaktien treffen, sondern sich stattdessen breit gestreut engagieren will, der muss große Abstriche machen. Denn aufgrund der für viele Investoren weiterhin unverständlichen Mifid-II-Regelungen sind aktuell keine Argentinien-ETFs für deutsche Privatanleger handelbar.

Einzige Ausnahme: Durch einen Zugang über Interactive Brokers können Anleger beispielsweise den Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) kaufen.

Wer sich allerdings nicht mit dieser Möglichkeit auseinandersetzen will, der hat nur die Möglichkeit einen Indexfonds mit hohem Argentinien Exposure zu kaufen, wie etwa den Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C. Dieser vereint alle investierbaren Nationen, die nicht einmal die Kriterien der Emerging Markets erfüllen (bei Argentinien liegt der Grund in Kapitalverkehrskontrollen). In diesem Indexfonds liegt der Anteil des Landes bei rund 22 Prozent.

