Unternehmensprofil

Die Elmos Semiconductor SE beschreibt sich als führenden Anbieter von hochleistungsfähigen Systemlösungen auf Halbleiterbasis, die vor allem in der Automobilindustrie, in weiteren Industriebranchen sowie bei Konsumgütern eingesetzt werden. Fast alle europäischen Fahrzeughersteller verwenden Elmos-Ics (integrierte Schaltungen; Mikrochips). Die Mixed-Signal Smart-Power-Ics der Gesellschaft integrieren analoge und digitale Komponenten auf einem einzelnen Chip. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entworfen und hergestellt. Mit ihrem Know-how kann Elmos Semiconductor Produktions- und Designkosten sowie die Entwicklungszeit bis zur Markteinführung erheblich verkürzen. Das operative Geschäft untergliedert sich in die beiden Segmente "Halbleiter" und "Mikromechanik".

Offizielle Webseite: www.elmos.com