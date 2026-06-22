Elmos Semiconductor
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dpa-AFX News zu Elmos Semiconductor
EQS-News: Elmos Semiconductor SE begrüßt 14 neue Auszubildende und dual Studierende am Standort Dortmund (deutsch)
EQS-News: Elmos Semiconductor SE setzt starke operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 fort (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|748,16
|661,35
|582,63
|581,11
|575,01
|Nettogewinn (Mio)
|145,02
|124,28
|101,16
|128,66
|99,02
|Gewinn/Aktie
|8,41
|6,99
|5,88
|7,51
|5,79
|Dividende/Aktie
|2,13
|1,84
|1,50
|1,00
|0,85
|Rendite (%)
|1,45
|1,25
|1,57
|1,46
|1,16
|KGV
|17,47
|20,61
|16,29
|9,11
|12,68
|KUV
|3,39
|3,83
|2,82
|2,02
|2,19
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Elmos Semiconductor SE beschreibt sich als führenden Anbieter von hochleistungsfähigen Systemlösungen auf Halbleiterbasis, die vor allem in der Automobilindustrie, in weiteren Industriebranchen sowie bei Konsumgütern eingesetzt werden. Fast alle europäischen Fahrzeughersteller verwenden Elmos-Ics (integrierte Schaltungen; Mikrochips). Die Mixed-Signal Smart-Power-Ics der Gesellschaft integrieren analoge und digitale Komponenten auf einem einzelnen Chip. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entworfen und hergestellt. Mit ihrem Know-how kann Elmos Semiconductor Produktions- und Designkosten sowie die Entwicklungszeit bis zur Markteinführung erheblich verkürzen. Das operative Geschäft untergliedert sich in die beiden Segmente "Halbleiter" und "Mikromechanik".
Offizielle Webseite: https://www.elmos.com