Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: Hannover Rück. Ist der große Rückversicherer eine stabile Bank, auf die Anleger vertrauen können oder doch deutlich überbewertet?

Mit der Münchener und der Hannover Rück finden sich zwei der weltgrößten Rückversicher im DAX. Auch wenn das Unternehmen aus Niedersachsen deutlich kleiner ist (Marktkapitalisierung 22,67 Milliarden Euro), als der Konkurrent aus Bayern (Marktkapitalisierung 46,47 Milliarden Euro), könnte hier vielleicht sogar eine versteckte Perle lauern.

Wachstum ist ein wichtiger Faktor

Denn trotz der Position als drittgrößter Rückversicherer der Welt gibt es bei dem Unternehmen vor allem noch eines: Wachstum. Und auch trotz kürzlicher Ereignisse wie dem Hurrikane “Ian” steigt die Hannover Rück Aktie weiter deutlich Richtung Allzeithoch.

Hilfreich dabei sind auch die durchgesetzten Preiserhöhungen aufgrund von Inflation & Co, welche die Rückversicherer in den vergangenen Monaten hatten durchsetzen können.

Zu teuer?

Doch egal wie gut das auch klingen mag, so ist die Aktie für einen Rückversicherer mit KGV 18 schon kostspielig. Zum Vergleich ist der doppelt so große Konkurrent Münchener Rück mit einem KGV von 16 bewertet.

Dementsprechend gehört die Hannover Rück auch nicht gerade zu den Lieblingen der Analysten. So gestand die britische Bank Barclays zwar aufgrund der positiven operativen Entwicklung der Aktie ein höheres Kursziel (von 149 auf 158 Euro), behielt aber die Einstufung weiterhin auf Verkaufen. Als Grund dafür führte die zuständige Analystin mehrmals den hohen Bewertungsaufschlag für das Wachstum an.

Trotzdem ein Investment?

Allerdings können sich Anleger die Hannover Rück und ihre Konkurrenz trotzdem einmal näher anschauen und auf die Watchlist legen. Für gewöhnlich bietet sich in diesem Geschäft nämlich nicht nur die Möglichkeit stabile Cashflows, sondern auch hohe Dividenden zu erhalten. Wenngleich gerade hier das Risiko von Naturkatastrophen enorm ist.

Doch wenn man trotzdem einsteigen will, wäre vermutlich aus historischer Sicht ein KGV von 15 ein guter Zeitpunkt in einen der großen Player in diesem Markt zu investieren.

