Unsere exklusive Auswertung zeigt, welche Aktien die großen Investoren wie Milliardäre und Hedgefonds jetzt kaufen. Unser Experte Golo Kirchhoff verrät zudem, wie die Großinvestoren ihr Geld jetzt umschichten und verrät drei konkrete Aktien, die Anleger jetzt kaufen müssen.

"Wir haben 17.000 Aktien von über 6.000 namhaften Investoren ausgewertet", verrät BÖRSE ONLINE Aktien-Experte Golo Kirchhoff. "Und von diesen Aktien haben wir 12 zum Kauf empfohlen."

Dabei bezieht sich die Datengrundlage auf die 13F-Filings. Die Angaben, welche Aktien im vergangenen Quartals gekauft und verkauft wurden, müssen große Investoren gegenüber der amerikanischen Börsenaufsicht SEC stets machen. So kann man die Geldströme der großen Investoren nachverfolgen und tatsächlich proaktiv investieren. Denn:

So schichten die Großinvestoren ihr Geld jetzt um

"Sehr interessant ist, dass Investoren Aktienpakete von den Top-40-Aktien von Microsoft, Amazon,Alphabet bis runter zu Unternehmen wie Palo Alto auf den Markt geworfen haben. Also das zeigt für mich eher eine Distributionsphase an", verrät Kirchhoff.

Das Geld, welches die großen Investoren wie Hedgefonds und Milliardäre jetzt bei den großen Blue-Chip-Aktien erlösen, das würde in Midcap-Aktien fließen, so Kirchhoff. Und insgesamt gebe es 386 Aktien, in denen netto viel Geld der Großinvestoren geflossen ist. Doch welche davon eignen sich zum Kauf?

Diese Aktien müssen Sie jetzt kaufen

Schlussendlich hat die BÖRSE ONLINE Redaktion 12 Aktien herausgesucht, die Anleger jetzt kaufen sollten. Die empfohlenen Aktien von vor 3 Monaten, als die letzten 13F-Filings bekannt gegeben wurden, haben in einem gleichgewichteten Portfolio 14,35 Prozent Rendite innerhalb von 12 Wochen gebracht. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum schaffte die Nasdaq 10,90 Prozent und der DAX sogar nur 7,01 Prozent.

Doch um welche Aktien handelt es sich denn nun? Dazu sagt Kirchhoff: "Diese drei Aktien haben alle einen sehr schönen Trend. Und auf der einen Seite haben wir ein Unternehmen aus der Wassertechnologie namens Xylem. Das sagt wahrscheinlich jedem etwas. Und wir haben Equitable Holdings. Das ist ein besonderer Versicherer. Und wir haben einen dritten Titel. Das ist ein Spezialwert, der nicht in dem Heft steht."

Um welche Aktie es sich bei dem Geheimfavoriten handelt, in die sogar Nvidia und Cathie Woods investieren, was Kirchhoff in der Aktienanalyse zu der Xylem-Aktie und der Equitable Holdings-Aktie sagt und wie der Nvidia-Knall an der Börse einzuordnen ist, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

