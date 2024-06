Palantirs Analysesoftware Gotham zur Aufspürung von Terror und Betrugsrisiken hat die Firma bekannt gemacht. Warum der Kurs jetzt ordentlich nach oben getrieben werden könnte

Soeben meldete die von Peter Thiel, erfolgreicher Mitgründer zahlreicher Firmen im Silicon Valley, an den Start gebrachte Palantir Technologies einen Auftrag des US-Verteidigungsministeriums im Wert von 480 Millionen Dollar.

Die Software Maven verwendet künstliche Intelligenz (KI), um in Einsatzgebieten feindliche Systeme früh zu identifizieren. Maven ist damit eine wesentliche Komponente der sogenannten "Kill-Cloud" der US-Army, die Kommandeure und andere Führungskräfte der US-Streitkräfte und Partner in der NATO bei einer schnelleren und präziseren Aufklärung und den daraus folgenden Handlungen unterstützen soll. Dabei durchforstet die KI große Mengen gesammelter, strukturierter und unstrukturierter Daten wie etwa Signale von Sensoren, um Angriffsziele im Feld zu ermitteln und Einsätze zu koordinieren. Militärs nutzen mit Maven und anderer Software ein spezielles IT-Netzwerk. Die Technik soll im Nahen Osten und bei Einsätzen in der Ukraine genutzt worden sein, um feindliche Systeme aufzuspüren.

Palantir-Aktie: Kursziel 26 Euro

Palantir bringt der Großauftrag jährlich 90 Millionen Dollar, zusätzliche drei Prozent des für 2024 auf 2,7 Milliarden Dollar geschätzten Umsatzes. Palantirs Analysesoftware Gotham zur frühzeitigen Erkennung von Terrorrisiken wurde in Kooperation mit den US-Geheimdiensten entwickelt. Die Foundry-Plattform des Konzerns nutzen Hedgefonds, Banken und Finanzdienstleister. Neben KI ist auch Palantirs Software für Firmen ein Wachstumstreiber. Sie nutzen die Programme über die Cloud-Plattformen von Oracle, Amazons AWS und Microsofts Azure.

