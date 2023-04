Keine gute Woche für BASF: Die Aktie verliert wegen der Hauptversammlung, dem Ausblick und der Zahlung der Dividende insgesamt rund 10 Prozent. Heute wird die BASF-Aktie ex-Dividende gehandelt. Was Anleger jetzt beachten sollten.

Gestern wurde auf der Hauptversammlung von BASF die Dividende in Höhe von 3,40 Euro beschlossen. Weil heute der ex-Dividende-Tag ist, verliert die BASF-Aktie heute Morgen ungefähr diese 3,40 Euro vom Kurs. Denn diese Dividende fließt heute in Richtung der Aktionäre, die die Aktie gestern im Depot hatten, und wird dort etwa Dienstag kommender Woche auf den Konten ankommen. Gestern hatte BASF bei 48 Euro geschlossen und somit darf die Aktie heute bei 44,60 Euro erwartet werden.

Im vorbörslichen Handel verliert das Papier zunächst bis auf diesen Wert, kann sich dann aber bereits auf über 45 Euro hocharbeiten. Im Laufe des Vormittags greifen Anleger bei BASF zu, sodass die Aktie bis 12 Uhr auf 45,70 Euro klettert und somit nur noch 4,73 Prozent im Minus ist.

Am Nachmittag greifen Anleger dann weiter bei der Chemie-Aktie zu und hieven sie bis 16 Uhr auf 46,40 Euro und damit nur noch auf minus 3,5 Prozent. Die Hälfte des Dividendenabschlags hat die BASF-Aktie damit heute bereits wieder aufgeholt.

Allerdings verlor die Aktie diese Woche bis heute Morgen insgesamt fast zehn Prozent, auch wenn darin etwa 6,5 Prozent Dividendenabschlag enthalten sind, die den Anlegern ja durch die Dividende zugutekommen. Doch wie geht es jetzt weiter?

BASF bereits gestern unter Druck

Bereits am gestrigen Handelstag hatte BASF mehr als vier Prozent verloren. Investoren waren unzufrieden mit dem Management, mit den Quartalszahlen und mit dem Ausblick für dieses Jahr. Lesen Sie dazu alle Einzelheiten hier: BASF-Aktie am Tag der Hauptversammlung stark im Minus - Goldman Sachs, JP Morgan, UBS und Co mit neuen Ratings

Nun wird sich heute im Handelsverlauf zeigen, ob Anleger den ex-Dividende-Tag zum Nachkauf nutzen oder nicht. Der Chart unten hat vorbörslich den Dividendenabschlag bei der BASF-Aktie noch nicht drauf. Doch mit dem Abschlag fällt BASF unter die 50-Tage-Linie (blau) und unter die 200-Tage-Linie. Charttechnisch ist das nicht gut. Anleger sollten jetzt genau darauf schauen, ob das Papier schnell wieder über die 200-Tage-Linie kommt. Gelingt ihr das nicht, sollten Teilverkäufe in Erwägung gezogen werden.

Wer allerdings langfristig investiert, der sollte die aktuellen Schwankungen aushalten. Die Analysten gehen davon aus, dass BASF sich bald wieder etwas berappelt. Dennoch bleiben die Zeiten aktuell unruhig. Auf der anderen Seite dürfte die BASF-Aktie durch diese "schlechte" Börsenwoche auch einiges an Druck abgebaut haben, sodass Anleger bald wieder vermehrt zugreifen.

Lesen Sie dazu auch: BASF: Neue Verkaufs-Empfehlungen für Aktie vor der Hauptversammlung und Dividende