Vor der Hauptversammlung von BASF am Donnerstag gibt es jetzt neue Verkaufs-Empfehlungen für die Aktie. Sollten Anleger vor der Dividende die BASF-Aktie jetzt noch kaufen oder verkaufen?

Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler senkte sein Kursziel für die BASF-Aktie am 20. April auf 43 Euro. Momentan steht die Aktie etwa bei 50 Euro.

Und auch Analyst Andrew Stott von der Schweizer Bank UBS belässt die BASF-Aktie am 25. April auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 42 Euro. Doch was hat das vor der Hauptversammlung von BASF und der Zahlung der Dividende zu bedeuten?

BASF-Hauptversammlung und Dividende

BASF hält die Hauptversammlung diese Woche Donnerstag am 27. April ab. Damit wird die BASF-Aktie am Freitag dem 28. April ex-Dividende gehandelt. Anleger müssen also davon ausgehen, dass das Papier am Freitag mit etwa minus sieben Prozent eröffnet. Denn so hoch ist die erwartete Dividendenrendite. Dabei will BASF mit 3,40 Euro Dividende je Aktie so viel bezahlen wie bereits im Vorjahr. Bei einem KGV von 10,8 führt dies zu einer Dividendenrendite von 6,78 Prozent, welche für Anleger sehr lukrativ erscheint. Ab Mittwoch, dem 3. Mai dürften die Dividenden dann auf den Konten der Anleger eintrudeln.

Auf der Hauptversammlung muss die Dividende aber noch von den Aktionären abgesegnet werden. Allerdings sind hier grundsätzlich keine Hindernisse zu erwarten. Doch was sollen Anleger jetzt von den Verkaufsempfehlungen halten? Und sollte man BASF-Aktien jetzt kaufen oder verkaufen?

Einschätzung zur BASF-Aktie

Analysten sind bei BASF aktuell skeptisch, weil das Geschäft nicht so gut läuft und der Konzern sparen muss. Zudem gab es viele Verwerfungen durch die Energiekrise und durch das Russland-Geschäft mit Wintershall DEA. Auch wenn es zuletzt auch negative Analystenkommentare gab, so riet auch etwa Gunther Zechmann von Bernstein Research am 18. April zum Kauf der BASF-Aktie mit Kursziel 72 Euro. Insgesamt raten bei Bloomberg 10 Analysten zum Kauf, 14 zum Halten und vier zum Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 54,88 Euro.

Auch BÖRSE ONLINE rät weiterhin zum Kauf der BASF-Aktie mit einem Kursziel von 70 Euro. Dabei sollten Anleger die Aktie vor der Dividende nicht verkaufen. Anleger, die die Aktie am Tag der Hauptversammlung im Depot haben, haben einen Anspruch auf Zahlung der Dividende. Am ex-Dividende Tag wird die BASF-Aktie dann voraussichtlich bei und 43 Euro handeln und damit wohl unter den beiden wichtigen gleitenden Durchschnitten der 50-Tage-Linie (blau) und der 200-Tage-Linie. Hier wird es drauf ankommen, ob die Aktie schnell wieder über diese Linien klettern kann. Scheitert dies, so sollten Anleger vorerst Teilgewinne mitnehmen.



