Die BASF-Aktie und die Deutsche Telekom-Aktie zählen zu den beliebtesten Papieren der Deutschen. Doch welche Value-Aktie mit hoher Dividende kann weiter gut performen?

In diesem Jahr ist die Aktie von BASF immer noch mit 13 Prozent im Plus. Damit kann sich die Performance sehen lassen. Doch die Deutsche Telekom konnte bislang sogar um 15,5 Prozent zulegen und steigt einfach immer weiter. Auf welche Aktie sollten Anleger jetzt also setzen?

Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom weist momentan ein KGV von 12,9 und eine Dividendenrendite von 3,65 Prozent auf. Das ist keine sehr gute Bewertung, aber durchaus eine gute. Und das bei Kursen, auf den Höchstständen der vergangenen Jahre. Zudem raten bei Bloomberg 24 Analysten zum Kauf der Aktie, drei zum Halten und einer zum Verkaufen. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 25,97 Euro und somit ein Potenzial von 25,1 Prozent.

Im Chart sieht bei der Aktie der Deutschen Telekom zudem auch weiterhin alles gut aus. Zwar ist der Kurs bereits hoch, doch Anleger können einsteigen. Sie halten aber eine Cash-Reserve zum Nachkaufen bei niedrigeren Kursen zurück.

Die BASF-Aktie

Bei BASF ist es weiterhin so, dass 2023 ein schwieriges Jahr sein dürfte. Die Umsätze und Gewinne sollen weiter zurückgehen, bevor diese Kennzahlen 2024 laut ersten Schätzungen wieder ansteigen sollten. Dennoch weist die Aktie für 2023 ein KGV von 11,9 und eine Dividendenrendite von 6,53 Prozent auf. Allerdings sehen die Analysten bei Bloomberg nicht mehr so viel Potenzial für die BASF-Aktie. Hier raten elf zum Kauf, dreizehn zum Halten und drei zum Verkaufen. Als durchschnittliches Kursziel ergibt sich ein Wert von 55,56 Euro, was ein Potenzial von lediglich 4,3 Prozent bedeutet.

Dennoch können Anleger auch bei BASF einsteigen. Wir würden aber empfehlen, zwei Drittel der Summe, die Anleger neu investieren möchten, auf die Deutsche Telekom aufzuteilen und das restliche Drittel auf BASF. Bei beiden Tranchen behalten Anleger sich eine Rücklage für Nachkäufe zurück.

