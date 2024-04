Am Montag hat die Bayer-Aktie einen kräftigen Sprung an die Spitze des DAX gemacht, aufgrund einer positiven Nachricht. Ist das der Beginn der lang ersehnten Bodenbildung bei der Bayer-Aktie?

Bayer ist in den vergangenen Monaten an der Börse wie ein Stein gefallen. Die Unsicherheit über die Glyphosat-Prozesse, die Löcher in der Pharma-Pipeline, die hohen Schulden, der enttäuschende Zukunftsplan des Managements und vieles mehr waren Gründe für den Absturz.

Doch am Montag zeigt sich bei dem Wert überraschend eine Aufwärtsbewegung. Ist das die lang erwartete Bodenbildung beim DAX-Konzern?

Bayer-Aktie zieht an

Grund für den Kursanstieg um rund drei Prozent bei der Bayer-Aktie auf über 27 Euro war ein Ausblick des J.P. Morgan-Analysten Richard Vosser. Dieser sieht solide Zahlen im ersten Quartal des Geschäftsjahres, wenngleich mangelnde Erfolge in der Pharmasparte die Unsicherheit rund um Glyphosat und Co. noch nicht ausgleichen konnten.

Als Fazit beließ der Experte von J.P. Morgan seine Einschätzung auf “Neutral” und das Kursziel auf 34 Euro. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 25 Prozent. Der Konsens der Analysten ist mit einem Kursziel von 35 Euro und einer damit implizierten Upside von 29 Prozent sogar etwas optimistischer.

Ist das die lang erwartete Bodenbildung beim DAX-Konzern Bayer?

Diese verhalten positive Studie war am Montag ausreichend, um die Papiere des DAX-Konzerns an die 50-Tage-Linie bei 27,42 Euro zu bringen. Ein erster Versuch diese wichtige Marke zu überschreiten, scheiterte allerdings.

Damit es wirklich zu einer Bodenbildung kommt, muss der wichtige gleitende Durchschnitt übersprungen werden, was vermutlich erst im Zusammenhang mit wirklich positiven operativen Nachrichten möglich sein dürfte. Eine erste Chance dazu gibt es am 14. Mai. Zuvor bleiben die Vorzeichen für das Papier weiter negativ.

