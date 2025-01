US-Aktien haben in den vergangenen Jahren alles outperformt, doch schaut man etwas genauer unter die Motorhaube, so entdeckt man schnell, dass dies nur die halbe Wahrheit ist. Kann es für Anleger deswegen jetzt lohnenswerter sein, einen Blick auf die folgenden aussichtsreichen Titel zu werfen?

Der S&P500 Index hat in den vergangenen Jahren den MSCI World auf ganzer Linie geschlagen, wodurch das Gewicht der USA im Weltindex auf inzwischen 75 Prozent angewachsen ist. Doch wie aktuelle Daten zeigen, ist der breite Markt in den USA gar nicht so gut gelaufen, wie man auf den ersten Blick denken mag.

US-Aktien nicht so gut wie gedacht?

Denn der S&P500 hat zwar 2024 das zweite Mal infolge ein Jahr mit mehr als 20 Prozent Rendite abgeliefert, doch das liegt nicht an einer Rallye des breiten Marktes, sondern an der von wenigen Aktien. Besonders die Magnificent Seven sorgten für die starke Performance des Index in den vergangenen zwei Jahren, wodurch ihr Gewicht inzwischen auf rund ein Drittel im S&P500 angewachsen ist.

Besonders stark zu Rendite beigetragen hat der Chipdesigner Nvidia mit einer Performance von 171 im Jahr 2024. Laut Hochrechnungen der Financial Times hätte der amerikanische Aktienmarkt ohne die starken Kursgewinne des Unternehmens an der Börse übrigens den europäischen Aktienmarkt deutlich underperformt.

Warum es sich jetzt für Anleger lohnen kann, auf diese Titel zu setzen

Dementsprechend zeigt sich: So gut wie der amerikanische Aktienmarkt in seiner Breite scheint, ist er nicht, weil die Rendite in den vergangenen Jahren hauptsächlich von einigen wenigen Unternehmen kam.

Daher kann es laut aktuellen Analysen der UBS jetzt für Anleger interessant sein, einen Blick nach Europa zu werfen. Denn hier hätten die Aktien ohne die Magnificent Seven nicht nur eine Outperformance geliefert, sondern sie sind darüber hinaus auch noch günstiger bewertet. UBS-Stratege Andrew Garthwaite verwies etwa darauf, dass 28 Prozent der EU-Unternehmen günstiger gepreist seien, als ihre US-Konkurrenten, und zwölf Prozent sogar einzigartige Marktführer ohne amerikanischen Vergleichswert sind.

