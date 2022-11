Die Bayer-Aktie zeigt sich nach Quartalszahlen schwächer. Sie verliert mehr als 5 Prozent. Wir verraten, ob Anleger jetzt verkaufen sollten oder ob es doch noch etwas Hoffnung für den Pharma-Wert gibt.

Obwohl die Quartalszahlen bei Bayer nicht schlecht ausfielen, gibt die Aktie heute rund 5 Prozent ab. War der Pharma-Wert zu Beginn des Jahres noch eine der besten Aktien im Dax, so ist davon nun nicht mehr viel übrig. Deswegen stellen wir uns die Frage: Sollte man die Bayer-Aktie jetzt verkaufen?

Die Bayer-Quartalszahlen

Grundsätzlich kann sich das Zahlenwerk sehen lassen. Denn Bayer setzte mit 11,28 Milliarden Euro im dritten Quartal rund 15 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum. vor allem ein starkes Agrargeschäft mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut hatte die Ergebnisse verbessert. Unter dem Strich blieb ein bereinigter Gewinn von 2,45 Milliarden Euro - das waren sogar 17 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Zudem konnte Bayer die Jahresziele bekräftigen. So soll der Umsatz währungsbereinigt weiterhin um etwa acht Prozent auf 47 bis 48 Milliarden Euro steigen und das bereinigte Ergebnis solle um rund 12 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro zulegen.

Doch warum fällt die Bayer-Aktie dann, wenn eigentlich alles gut aussieht?

Einschätzung zur Bayer-Aktie

Die Bayer-Aktie leidet weiterhin unter einer gewissen Unsicherheit. Sowohl was die Klagen und Schadenersatzforderungen rund um Monsanto in den USA angehen, aber auch was die Geschäfte betrifft. Denn Chef Baumann sagte, er rechne auch im kommenden Jahr mit mehr Kosten infolge der Inflation. Zudem müsse der Konzern sich vom russischen Öl und von Lieferketten unabhängiger machen. Auch dies dürfte sicherlich Kosten verursachen. Und deswegen gibt die Aktie heute etwas ab.

Grundsätzlich ist die Bayer-Aktie mit einem KGV von 8,1 und einer Dividendenrendite von 3,6 Prozent nicht schlecht bewertet. Und im Chart könnte sich eine Bodenbildung andeuten. Doch noch trauen Anleger sich nicht so ganz aus der Deckung. Da die Bayer-Aktie in diesem Jahr auch ein paar Gewinne brachte, verkaufen Anleger nun. Und wer kurzfristig orientiert ist, der sollte dies aktuell tun.

Wer langfristiger denkt, der kann sich auf die Meinung der Analysten bei Bloomberg berufen. Denn hier raten 24 zum Kauf der Bayer-Aktie, fünf zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80 Euro und bietet somit 51 Prozent Kurspotenzial. Doch die aktuellen Zahlen zeigen, dass Bayer sich eher mit kleinen Schritten aus der Krise kämpfen muss und es kurzfristig viele Ungewissheiten gibt.