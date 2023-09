Der Dax-Konzern Bayer stellt sich immer mehr auf KI um und könnte so einige Bereiche innerhalb des Konzerns wieder zum Laufen bringen. Doch kann die Umstellung auch die Wende bei der Aktie bringen?

Künstliche Intelligenz ist weiterhin in aller Munde, denn es könnte vielleicht eine der größten Chancen für Unternehmen im 21. Jahrhundert sein. Früh dabei sein dürfte sich also lohnen, was sich auch der DAX-Konzern Bayer zur Aufgabe gemacht hat.

So will sich Bayer auf KI umstellen

Vor allem in der Pharma-Sparte beabsichtigt der 150 Jahre alte Konzern jetzt Optimierungen mittels KI vorzunehmen. Dazu ist man eine Partnerschaft mit Google Cloud eingegangen, um mithilfe von maschinellen Lernprozessen primär im Bereich der klinischen Studien und der Arzneientwicklung zu arbeiten.

So sollen nicht nur Prozesse verkürzt und Kosten eingespart, sondern auch bessere Ergebnisse bereitgestellt werden. Vorrangig im Bereich der klinischen Studien könnte KI in Zukunft sehr hilfreich dabei sein große Datensätze auszuwerten und Muster bzw. Korrelationen zu erkennen.

Morgan Stanley rechnet mit KI-Wachstum im Healthcare Markt

Damit könnte sich Bayer zu einem der Vorreiter im Bereich der Forschung und Entwicklung aufschwingen, denn KI könnte den Pharma und Healthcare-Sektor in den kommenden Jahren revolutionieren.

So rechneten die Analysten von Morgan Stanley in einer kürzlich veröffentlichten Studie damit, dass bis 2030 ca. 11,0 Prozent der Ausgaben von Unternehmen aus der Branche auf künstliche Intelligenz entfallen dürften.

Bayer-Aktie: Kann die Umstellung auf KI die Wende bringen?

Ob dies aber eine sofortige Wende bei der Bayer-Aktie einläutet, ist eher unwahrscheinlich. Zwar zeigt es, dass vor allem die Pharma-Sparte des Konzerns langfristig die richtigen Schritte ergreift, allerdings ist diese keinesfalls der wichtigste Bereich für den Konzern und die Umstellung sowie eventuelle Skaleneffekte dürften noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Dementsprechend bleibt die Bayer-Aktie zumindest kurzfristig eher uninteressant in der Nähe des Jahrestiefs und deutlich unterhalb der gleitenden Durchschnitte. Sollten sich aber positive Effekte durch KI zeigen, dann können vor allem langfristige Investoren einen Blick auf die Aktie werfen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.